«Русал» переучтет владельцев ценных бумаг

«Русал» собирается расширить свое присутствие на регистраторском рынке: создана новая компания, которая может в ближайшее время получить лицензию ЦБ. Поскольку у «Русала» уже есть подобная структура, участники рынка считают, что новый регистратор создается «под специальный проект». В частности, он может иметь отношение к регистрации бизнеса в специальных административных районах, дающих право резидентам российских офшоров скрывать собственников у регистраторов.

Как стало известно “Ъ”, «Русал» создает регистратора, которому планирует передать реестры компаний, подпадающих под санкции. Два источника на финансовом рынке пояснили, что речь идет о дополнении к уже существующему Межрегиональному регистраторскому центру (МРЦ): «Будет один чистый регистратор и один санкционный». Согласно ЕГРЮЛ, в сентябре появилось ООО «Корпоративная регистраторская компания», учредителями которого выступили АО «Русский алюминий менеджмент» и ООО «Русал—центр учета». Основным видом деятельности обозначена деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг. У компании еще нет лицензии, и в ЦБ не стали комментировать, поданы ли документы на ее получение. В «Русале» сообщили, что осуществляются «технические изменения в целях упрощения корпоративной структуры».

В МРЦ за запрос “Ъ” не ответили. Компания ведет реестры «Русала» и других структур группы. По словам гендиректора «ВТБ Регистратора» Константина Петрова, новый регистраторский бизнес при правильном ведении начнет показывать прибыль только через несколько лет, поэтому создание нового регистратора вряд ли несет сейчас в себе экономическую составляющую. Господин Петров отмечает, что на рынке был ряд успешных историй в создании регистратора при холдингах («Ростех» и ЛУКОЙЛ). По его словам, в таких случаях холдинги в первую очередь заинтересованы в снижении рисков ведения реестров своих компаний.

Один из собеседников “Ъ” отмечает, что такой ход выглядел более чем актуальным полгода назад, сейчас санкционные риски снизились. Однако руководитель крупной финансовой компании считает проект логичным: «Есть банк для санкционных предприятий, для них созданы особые зоны, была идея создать санкционную биржу, а также двух брокеров. Теперь будет санкционный регистратор, ничего удивительного».

По мнению главы совета директоров «Нового регистратора» Игоря Полякова, речь идет о создании компании под какой-то определенный проект. «Может, это связано с проектом Минэкономики по ведению реестров долей ООО, либо есть еще проект, о котором мы пока не знаем»,— говорит он.

Минэкономики в октябре опубликовало законопроект, вносящий изменения в закон об ООО и Гражданский кодекс, по которым обществам, зарегистрированным в специальных административных районах и на территориях опережающего развития, разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании. Таким образом, в ЕГРЮЛ будут публиковаться не участники ООО, а лишь регистратор. Эта мера призвана защитить компании от санкций. Конкуренцию новому регистратору «Русала» в проекте может составить «Регистратор КРЦ», акционером которого в 2015 году стал крымский РНКБ (в регистраторе не предоставили комментарий). Однако, по словам источника “Ъ”, не все компании согласятся передавать свои реестры в этот регистратор, так как не до конца понятны его конечные бенефициары.

Полина Смородская, Евгений Зайнуллин