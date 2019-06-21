Цифровизация «Статуса»

Регистратор «Статус» подготовил стратегию развития компании до 2023 года. Главная ее тема — цифровая трансформация. Предполагается, что усиление бизнеса в части IT, расширение линейки онлайн-услуг и практически полный переход на дистанционное обслуживание акционеров дадут «Статусу» конкурентное преимущество на постоянно сужающемся рынке. Вместе с тем эксперты полагают, что это направление должно быть дополнено и более агрессивными шагами, в том числе по поглощению конкурентов.

“Ъ” ознакомился с новой стратегией развития регистраторской компании «Статус» (крупнейшие акционеры — Сбербанк и «Сбербанк Лизинг», совокупно 40% акций). Ключевая ее тема — переход на удаленное обслуживание клиентов с помощью цифровых сервисов и в конечном итоге интеграция в систему Сбербанка.

Регистраторское общество «Статус» входит в топ-3 компаний рынка (после НРК—Р.О.С.Т. и «ВТБ Регистратор») с долей 10,2%. На обслуживании компании находится 5,7 тыс. реестров. Выручка по итогам 2018 года составила 812 млн руб., чистая прибыль — 125 млн руб.

На фоне тенденции к сужению рынка, вызванной как уменьшением количества акционерных обществ (и следовательно, реестров на обслуживании), так и значительным усилением регуляторной нагрузки, обостряется конкуренция, и путей органического роста все меньше. «НРК—Р.О.С.Т. продолжает укреплять лидерство за счет поглощений других игроков. "ВТБ регистратор" фактически развивает продажи через банк ВТБ и использует его административный ресурс»,— указывается в тексте стратегии. Поэтому значимое изменение своих позиций в «Статусе» связывают либо с объединением с «игроками из топ-5» либо с формированием «технологического превосходства».

Причем компания уже пошла по «технологическому» пути и планирует создание «онлайн-регистратора» — сервиса по удаленному оказанию услуг акционерам, связанного с другими цифровыми сервисами Сбербанка. В частности, до конца года планируется заключить соглашение со Сбербанком о продаже услуги регистратора, интегрировать сервис по созданию АО в Сбербанк-Онлайн, создать сервис для акционеров-юрлиц. К 2023 году планируется перевод 90% эмитентов на обслуживание через личный кабинет. По словам гендиректора АО «Статус» Людмилы Мироновой, уже реализована в промостадии идентификация клиента через Sberbank ID. Проблему составляет наличие большого объема устаревших данных в реестрах, формировавшихся еще в 90-е годы. В рабочей модели решения система Сбербанка будет предлагать человеку обновить свои данные. Если они совпадут с данными, имеющимися на клиента в банке, они будут изменены и в реестре, после чего акционеру будет сформирован личный кабинет. Другое решение, которое заработает в ближайшее время,— электронная площадка для совершения сделок с ценными бумагами между физлицами. «Мы ограничиваем круг инструментов торгуемыми бумагами, имеющими котировку на бирже, а также устанавливаем максимальную сумму сделки — до 100 тыс. руб.»,— поясняет госпожа Миронова. По ее словам, это делается для повышения ликвидности «небольших пакетов акций, которые сложно продать через брокера».

Оптимистический сценарий стратегии предполагает, что реализация планов по технологическому развитию к 2022 году увеличит долю рынка «Статуса» до 35%, а к 2023 году — до 50%. Выручка, согласно такому сценарию, вырастет с 580 млн руб. в 2019 году до 1,7 млрд руб. в 2023-м.

По словам директора по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антона Граборова, стратегию можно рассматривать позитивно, поскольку «новые сервисы могут существенно повысить качество и удобство услуг для компаний и их акционеров». Однако, по его мнению, стоит учитывать, что конкуренты также активно внедряют системы электронного голосования акционеров, системы электронного совета директоров, анализируют возможности, связанные с использованием блокчейна для ведения учета прав на ценные бумаги. «Будучи членом такой группы, как Сбербанк, можно позволить себе строить планы любой степени смелости. Но любая стратегия хороша тогда, когда она опирается не на какую-то одну идею, даже такую замечательную, современную и нужную, как цифровизация»,— говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. По ее словам, успех возможен в том случае, если рост технологий будет сопровождаться действиями по поглощению, реализуемыми главным конкурентом компании.

Мария Сарычева