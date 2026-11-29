Крупные сетевые клиники называют базовый прогноз с ростом рынка на 13–14% за год наиболее вероятным для отрасли в целом, хотя у самих дела идут лучше. В Dofomin Group («Клиника Фомина») выручка за январь—октябрь 2026 года увеличилась на 27% год к году, а у сети «Будь здоров» за январь—сентябрь — на 22,4%, до 5,8 млрд руб. У ГК «Мать и дитя» рост за первые девять месяцев года составил 27%, до 39,2 млрд руб.