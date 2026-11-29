Медицину поднимут ценники
Выручка частных клиник в России вырастет по итогам года на 13,6%
Совокупная выручка частных медицинских компаний в России в базовом сценарии в 2026 году вырастет на 13,6% в годовом выражении, до 2,62 трлн руб. Увеличение произойдет в основном из-за роста цен: количество оказанных услуг, по прогнозу, вырастет только на 1% за год. При этом средний чек в клиниках уже сейчас растет на 12% в годовом выражении, до 5,9 тыс. руб. в январе—октябре 2026 года.
Выручка частных медицинских компаний в России в 2026 году вырастет на 13,6%, до 2,62 трлн руб. Такой базовый сценарий закладывает агентство Digital Strategy. Если он реализуется, рост существенно замедлится. В 2024 году оборот клиник увеличился на 22% в годовом выражении, в 2025-м — на 18%. Пессимистический сценарий Digital Strategy предполагает рост выручки медицинских компаний на 7,5% к 2025 году, оптимистический — на 18%. Прогноз Eqiva закладывает рост рынка коммерческих медицинских услуг в 2026 году на 14%, до 2 трлн руб.
Рост рынка, согласно Digital Strategy, произойдет исключительно за счет увеличения стоимости услуг. За 2026 год они подорожают на 12–13%, отмечают аналитики. Эта оценка сопоставима с сегодняшними показателями. В январе—октябре 2026 года средний чек на медуслуги в России составил 5,9 тыс. руб., увеличившись 12% год к году, говорят в «Чек Индексе».
Согласно Росстату, в октябре 2026 года средняя стоимость первичного посещения врача-специалиста в России составила 1,7 тыс. руб., увеличившись год к году на 16,7%. Цена на УЗИ брюшной полости выросла на 15,6%, до 2,2 тыс. руб. Общий анализ крови подорожал на 11,4%, до 634,3 руб.
Крупные сетевые клиники называют базовый прогноз с ростом рынка на 13–14% за год наиболее вероятным для отрасли в целом, хотя у самих дела идут лучше. В Dofomin Group («Клиника Фомина») выручка за январь—октябрь 2026 года увеличилась на 27% год к году, а у сети «Будь здоров» за январь—сентябрь — на 22,4%, до 5,8 млрд руб. У ГК «Мать и дитя» рост за первые девять месяцев года составил 27%, до 39,2 млрд руб.
Изменение спроса на медицинские услуги в 2026 году будет сдержанным. Базовый сценарий Digital Strategy предусматривает увеличение их количества на 1% год к году. Оптимистический предполагает рост на 4,4% за год, а пессимистический — снижение на 4%.
Данные участников рынка пока разнятся. «Европейский медицинский центр» по итогам января—июня 2026 года сообщал о снижении количества амбулаторных визитов на 4,4% год к году. Приток пациентов замедлился по сравнению с 2025 годом, говорит замгендиректора «Будь здоров» Владимир Гринкевич. Количество визитов в клиники сети в октябре увелчилось на 6,1% год к году. У Dofomin Group первичных пациентов стало больше на 15,8%.
Но данные крупнейших компаний не всегда показывают полную картину: рынок частной медицины в России мало консолидирован. Согласно Digital Strategy, половина компаний на этом рынке зарабатывает менее 14 млн руб. в год, а две трети — менее 30 млн руб. В 16 городах-миллионниках сосредоточено только 48% совокупного оборота, или 1,1 трлн руб. в 2025 году, то есть 52% выручки генерируют клиники за пределами крупных агломераций.