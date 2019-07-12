Акционеры уходят в онлайн

Регистраторы подвели итоги очередного сезона годовых собраний акционеров. Статистика лидеров рынка свидетельствует о продолжающейся тенденции к сокращению количества собраний из-за уменьшения общего количества акционерных обществ. При этом наблюдается взрывной рост популярности электронного голосования, в котором участники рынка видят будущее регистраторского бизнеса. В том числе и в части применения к новым, нестандартным нишам — собраниям кредиторов, собственников жилья и т. п.

Согласно данным, предоставленным крупнейшими регистраторскими компаниями, российские акционерные общества провели в 2019 году 15,4 тыс. годовых общих собраний акционеров (ГОСА). Результат оказался на 0,7% ниже прошлогоднего, закрепив тенденцию предшествующих лет. Это связано с общим сокращением числа клиентов регистраторов, однако, по мнению участников рынка, этот тренд не является критически негативным для их бизнеса. По их словам, выбывают, как правило, общества, которые и ранее не были активными и не проводили собраний с регистратором. Вместе с тем регистраторы фиксируют переток к ним организаций в форме ООО, которые ранее обслуживались у нотариусов. По словам гендиректора НРК—Р.О.С.Т. Олега Жизненко, растет также число клиентов по собраниям собственников в многоквартирных домах, а также «число собраний кредиторов с использованием онлайн-голосования». В сезоне-2019 также отмечена тенденция к уменьшению количества ГОСА, проводимых в марте, и увеличение их количества в апреле. «Это может быть связано с тем, что большинство АО не успевают провести аудит годовой бухгалтерской отчетности в столь ранние сроки»,— говорит гендиректор АО «Реестр» Юрий Тарановский.

Важнейшей характеристикой прошедшего сезона все опрошенные “Ъ” участники рынка назвали растущий интерес к электронным сервисам регистраторов. «В 2019 году проводился опрос нескольких тысяч акционеров. 55% из них заявили о своей информированности о наличии электронных сервисов и сочли их удобными и необходимыми»,— указывает гендиректор «Статуса» Людмила Миронова. По ее словам, главный тренд сезона — значительное превышение доли акционеров, проголосовавших электронно, в крупных ПАО. По словам гендиректора СР ДРАГА Максима Мурашова, на годовом собрании акционеров «Газпром нефти» количество электронных голосований и бумажных бюллетеней получилось одинаковым. «Электронное голосование — это общепринятая международная практика компаний, направленная на повышение эффективности корпоративного управления»,— уверен старший независимый директор банка «Санкт-Петербург» Алексей Германович.

При этом в отличие от сезона-2018, когда электронное голосование (ЭГ) было востребовано в основном крупными ПАО, в этом году отмечается рост интереса к нему и со стороны небольших непубличных компаний. Хотя, по словам главы совета директоров «Нового регистратора» Игоря Полякова, для мелких клиентов электронное голосование пока экзотика. «Многое зависит как от личности руководителя компании, так и от наличия среди акционеров иностранцев. При стопроцентном российском владении и отсутствии каких-либо сделок многие пока еще не оценили преимущества ЭГ»,— говорит он.

Пока онлайн-голосование активнее используют физлица, отмечают в НРК—Р.О.С.Т. Присоединиться к сервису электронного голосования они могут, авторизовавшись через портал «Госуслуги», чего не имеют возможности делать юрлица. «Это интересно клиентам еще и тем, что, в отличие от "бумажных" собраний, где подлинность голосования проверить дорого и трудно, на электронных очень дорого осуществить кибервзлом»,— считает господин Жизненко. Заместитель гендиректора по основной деятельности «ВТБ Регистратора» Максим Гецьман указывает, что с расширением применения электронного голосования резко, порой в несколько раз, растет количество участников собрания. «Заинтересованность сервисом электронного голосования была даже со стороны старшего поколения, которое, казалось бы, привыкло голосовать традиционными способами»,— уточняет господин Мурашов.

В будущем сезоне, полагают участники рынка, продолжится рост доли собраний с голосованием онлайн, в том числе за счет увеличения доли физлиц в реестрах из-за появления возможности онлайн-инвестирования.

Мария Сарычева