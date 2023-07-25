Акционеры переводятся на заочное

Собрания акционеров стали чаще проходить в заочной форме — в ряде регистраторов их доля приблизилась к 90%. Растет и интерес к сервису электронного голосования, а также спрос на услуги регистрации акционерного общества, удостоверения решений единственного акционера обществ и ряд других. Вместе с тем в условиях разрыва междепозитарных связей получить документы, подтверждающие полномочия участников собраний из числа нерезидентов, стало сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Организации, обеспечивающие ведение реестров акционерных обществ (АО), отмечают рост доли заочных годовых собраний акционеров. В частности, в регистраторе «Статус» по итогам сезона 2023 года она достигла 90% (в 2021 году составляла 75%, в 2022 году — 83%). В крупнейшем регистраторе НРК-Р.О.С.Т. доля таких собраний составила 74% (67,5% в 2021 году и 70% в 2022 году). Другие крупные регистраторы также отчитались об увеличении доли таких собраний — до 82% в «Новом регистраторе», 73% в «Реестре», 60% в «ВТБ Регистраторе». Два года назад доля составляла 57–85% (см. “Ъ” от 5 июля 2021 года).

По данным Банка России, второй год подряд количество регистраторов на рынке остается неизменным — 31 компания. При этом по итогам первого квартала 2023 года число обслуживаемых реестров составило 47,3 тыс. шт., что на 1% ниже, чем годом ранее. Вместе с тем число владельцев ценных бумаг оценивалось в 18,4 млн лиц (снижение на 2%). Доля АО, не передавших реестры регистраторам, достигла 10%.

Впрочем, сокращение клиентской базы пока слабо сказывается на финансовых показателях регистраторов. Согласно данным Банка России, в 2022 году рентабельность в отрасли регистраторов была высокой, а выручка достигла 8 млрд руб., увеличившись за год на 5%. При этом по итогам первого квартала 2023 года ЦБ отметил снижение прибыли и рентабельности в отрасли в результате роста расходов на персонал.

В выручке регистраторов основной остается доля от услуг по проведению собраний акционеров. По оценке гендиректора регистратора «Статус» Людмилы Мироновой, она составляет 17–20%. Как отмечает гендиректор АО «Реестр» Юрий Тарановский, рост доходов обусловлен в том числе расширением консультаций при подготовке собраний.

Регистраторы активно внедряют и сопутствующие услуги, в частности добровольное удостоверение решений единственных акционеров АО. Как отмечает госпожа Миронова, ранее в основном такие решения удостоверялись у нотариуса. Глава совета директоров «Нового регистратора» Игорь Поляков отмечает рост спроса на услугу по регистрации АО, а также услуги эскроу-агента.

Еще одна особенность сезона 2023 года в отличие от прошлого года — выплата дивидендов прибыльными компаниями. По оценке Людмилы Мироновой, в этом году дивиденды утвердило 85% таких компаний. В «ВТБ Регистраторе» отмечают, что акционеры большинства прибыльных компаний приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год.

Также наблюдается рост числа собраний, решения на которых были приняты на повторном созыве, отмечает гендиректор НРК-Р.О.С.Т. Вадим Протасенко. Топ-менеджер отмечает, что ряд обществ отказались в этом году от формирования совета директоров в качестве органа управления.

Разрыв в отношениях с международными депозитариями сказался и на проведении собраний акционеров. Юрий Тарановский отметил усугубившиеся сложности с получением документов, подтверждающих полномочия участников собраний из числа нерезидентов. Гендиректор «ВТБ Регистратора» Константин Петров говорить о снижении числа голосований через номинальных держателей при одновременном увеличении электронного голосования через сайт регистратора.

Ксения Куликова