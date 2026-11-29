Аль-Малики назвал «красной линией» для Эр-Рияда Аден — временную столицу международно признанного правительства Йемена, к которой продвинулись хуситы. По его словам, для защиты портового города коалиция сделает «все необходимое». Он также сообщил, что она продолжит непрерывную поддержку йеменских сил с воздуха и действия по ослаблению военного потенциала хуситов.