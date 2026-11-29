Коалиция допустила скорый мир при принятии хуситами одобренного ООН плана
Война в Йемене может закончиться «завтра», если хуситы согласятся на поддержанную ООН дорожную карту урегулирования с йеменским правительством. Такой прогноз дал представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики в интервью Reuters. До согласия хуситов на переговоры коалиция продолжит военное давление, сообщил он.
Аль-Малики назвал «красной линией» для Эр-Рияда Аден — временную столицу международно признанного правительства Йемена, к которой продвинулись хуситы. По его словам, для защиты портового города коалиция сделает «все необходимое». Он также сообщил, что она продолжит непрерывную поддержку йеменских сил с воздуха и действия по ослаблению военного потенциала хуситов.
Хуситы требуют от Саудовской Аравии прекратить поддержку международно признанного правительства Йемена. Кроме того, они добиваются снятия ограничений на работу аэропортов и морских портов, а также выплаты компенсаций. Эр-Рияд обучает, вооружает и финансирует это правительство; часть правительства размещается в саудовской столице.