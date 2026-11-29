По информации ведомства, в Харькове целями стали производственные помещения табачной фабрики Philip Morris, где, как утверждает российская сторона, изготавливались боеприпасы для ВСУ. Кроме того, поражены две электроподстанции: мощностью 330 кВ в Днепродзержинске Днепропетровской области и 110 кВ в Краснопавловке Харьковской области. По данным Минобороны, эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.