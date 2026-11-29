Минобороны РФ сообщило об ударе по табачной фабрике Philip Morris в Харькове
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также по морскому судну, задействованному в военных перевозках. Об этом сообщило в Telegram Минобороны РФ.
По информации ведомства, в Харькове целями стали производственные помещения табачной фабрики Philip Morris, где, как утверждает российская сторона, изготавливались боеприпасы для ВСУ. Кроме того, поражены две электроподстанции: мощностью 330 кВ в Днепродзержинске Днепропетровской области и 110 кВ в Краснопавловке Харьковской области. По данным Минобороны, эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
Также российское военное ведомство заявило об ударе по сухогрузу в Черном море к юго-западу от Одессы. Как утверждается в сообщении, судно доставляло на Украину грузы военного назначения.