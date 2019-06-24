Высокоростехнологичная отрасль

Согласно только что подведенным итогам 2018 года, регистраторский сектор показал уверенный рост на фоне органического сокращения клиентской базы. Выручка компаний увеличилась почти на 4%, до 7,34 млрд руб., а чистая прибыль — на 22%, до 1,3 млрд руб. Крупнейшие игроки укрепили позиции, но уже скоро им может составить конкуренцию регистратор госкорпорации «Ростех». Сами участники рынка связывают развитие сегмента с увеличением доли высокотехнологичных услуг, а также с активной диверсификацией бизнеса.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) предоставило “Ъ” ежегодное исследование рынка регистраторских услуг. Из обзора следует, что в 2018 году темпы роста рынка ускорились, несмотря на сокращение клиентской базы, связанной с уменьшением количества акционерных обществ (с 56 тыс. до 54 тыс. штук, по данным ЕГРЮЛ). По информации НРА, общая выручка регистраторов увеличилась на 3,9%, до 7,34 млрд руб., тогда как в 2017 году рост не превышал 2%. Концентрация рынка остается высокой — доля пяти крупнейших компаний составила 58% (годом ранее — 59%). «Рынок регистраторов неоднороден: объем выручки лидера в 2018 году значительно отличается от аналогичного показателя аутсайдера, и разрыв растет, что ожидаемо при продолжающейся консолидации рынка»,— говорится в исследовании. Общая чистая прибыль в целом по рынку составила 1,3 млрд руб. (рост на 22%).

Лидером, как и год назад, стала Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. (НРК—Р.О.С.Т.), выручка которой более чем вдвое превысила показатель ближайших конкурентов (см. таблицу). В эту группа вошел и регистратор ПЦРК (см. “Ъ” 6 августа 2018 года). Однако окончательное юридическое объединение компаний было завершено только в апреле 2019 года, а финансовый эффект от консолидации можно будет наблюдать по итогам этого года. На вторую позицию по объему выручки вышло регистраторское общество «Статус», опередив «ВТБ Регистратор».

В августе 2018 года владельцем одного из региональных регистраторов — АО «Сибирский реестр» — стала госкорпорация «Ростех» (см. “Ъ” от 2 октября). Компания была переименована в «РТ-Регистратор» и приступила к консолидации реестров дочерних компаний госкорпорации. «На финансовых результатах других компаний в 2018 году это событие не отразилось, так как перевод реестров начался только в конце года. Его влияние можно будет оценить только по завершении текущего года»,— отмечает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Агентство не исключает и возможных изменений в расстановке основных игроков в тройке лидеров в ближайшие годы, в том числе за счет укрупнения «РТ-Регистратора».

Крупнейшие участники рынка рассматривают расширение бизнеса за счет сделок слияний и поглощений. Однако основную ставку делают на использование высоких технологий и развитие дополнительных услуг. «Внедрение высокотехнологичных сервисов, развитие дистанционного обслуживание и в конечном итоге перевод большинства услуг для клиентов в онлайн — это то, без чего сегодня на рынке невозможно конкурировать»,— гендиректор НРК—Р.О.С.Т. Олег Жизненко.

Глава совета директоров АО «Новый регистратор» Игорь Поляков отмечает, что рынок научился возмещать потери, вызванные сокращением количества АО, за счет большого числа сопутствующих услуг. Например, ведения реестров требований кредиторов для арбитражных управляющих при банкротствах, ведения собраний малых (до 50 акционеров) обществ, ранее обслуживаемых нотариусами, юридического сопровождения перехода из АО в ООО и т. д. «Предлагаемые нами услуги по ведению реестров собственников многоквартирных домов и проведению собраний были востребованы рынком. В 2019 году направление ЖКХ обеспечит прирост выручки и клиентской базы»,— добавляет Олег Жизненко. Глава АО «Реестр» Юрий Тарановский добавляет, что активно развивается консалтинг для корпоративных клиентов. В частности, поясняет топ-менеджер, им предлагаются юридическое сопровождение деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью.

Мария Сарычева