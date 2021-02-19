Регистраторов снимают с мест

Банк России пошел навстречу регистраторам и снял лицензионное требование об обязательном физическом присутствии сотрудников в определенном количестве регионов. Как отмечают эксперты, с учетом развития удаленного обслуживания нахождение сотрудников регистраторских компаний на местах теряет актуальность. Решение регулятора в основном пойдет на пользу небольшим компаниям, ранее они были вынуждены идти на агентские соглашения с другими регистраторами.

Указание о внесении изменений в положение, которое снимает лицензионное требование о минимальном количестве субъектов РФ, в которых необходимо присутствовать регистраторам, опубликовано на сайте ЦБ. Документ вступает в силу 27 февраля. Регистраторы уже давно выступают за отмену этого требования, предлагая заменить его на обеспечение удаленного доступа (см. “Ъ” от 2 июля 2020 года). В опубликованном указании ЦБ предполагается просто отказ от требования, без компенсирующих требований. Как сообщили “Ъ” в ЦБ, была реализована инициатива участников рынка в рамках «регуляторной гильотины», что позволит снизить излишнюю нагрузку на регистраторов.

По данным Банка России, 32 регистраторские компании ведут реестры акционеров всех российских акционерных обществ, обеспечивают конечное подтверждение прав собственности на акции. Крупные регистраторы (имеющие свыше 1 млн лицевых счетов) до сих пор были должны присутствовать не менее чем в 60 субъектах РФ, остальные регистраторы — не менее чем в 40 субъектах.

Требования по присутствию в регионах в свое время были продиктованы заботой об акционерах в части доступности услуг регистраторов, напомнила гендиректор регистратора «Статус» Людмила Миронова. Но внедрение электронных сервисов и переход на дистанционное обслуживание сделали эти требования неактуальными: сейчас акционер может провести любую операцию в реестре, не выходя из дома, добавляет она.

32 регистраторских компании числятся в реестре Банка России на текущий момент

Для того чтобы соблюсти требование по присутствию, регистраторы шли на трансфер-агентские соглашения, работая через филиалы друг друга. Технологический сервис обеспечивают платформы СТАР и «Титан», причем последний появился не так давно, к нему присоединился ряд крупных регистраторов, что заставило небольшие компании беспокоиться о соответствии лицензионным требованиям, если они останутся в СТАР (см. “Ъ” от 29 мая 2020 года). В последнее время выполнять лицензионные требования становилось все трудней, признает гендиректор АО ДРАГА Максим Мурашов.

Ранее Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) сообщала, что, согласно опросу половины действующих регистраторов, совокупная величина их издержек на выполнение лицензионных требований по региональному присутствию составляет около 54 млн руб. в год (5–10% от общих операционных и административных расходов). С вступлением в силу нового указания ЦБ часть филиалов будет закрыта и заменена трансфер-агентами, считает председатель совета директоров ПАРТАД Петр Лансков, при этом работающие трансфер-агентские отношения продолжатся для обеспечения межрегиональных связей между акционерами и их регистраторами, в тех случаях когда существует реальная потребность. Он отметил, что в перспективе существующие трансфер-агентские сети могут использоваться для удаленной идентификации клиентов при открытии личных счетов или кабинетов у регистраторов и операторов цифровых платформ.

Несмотря на то что разговор о снятии этого ограничения шел уже давно, то, что эта норма реализовалась, стало неожиданностью, говорит гендиректор и совладелец НРК-Р.О.С.Т. Олег Жизненко. Для крупных регистраторов данная норма ничего не поменяет, возможно, будут пересмотрены трансфер-агентские соглашения с более мелкими регистраторами, говорит он: «Мы открывали представительства в регионах не по требованию регулирования, а в соответствии с логикой развития бизнеса, иногда в соответствии с пожеланиями некоторых крупных клиентов». Людмила Миронова также говорит о планах провести инвентаризацию трансфер-агентских соглашений, чтобы выявить менее востребованные. Максим Мурашов отмечает, что в текущей ситуации для регистратора было бы удобно оставить разумное количество трансфер-агентских пунктов в регионах сосредоточения клиентов. «Предстоит выяснить заинтересованность наших коллег оказывать такие услуги уже исходя из рыночных условий»,— заключает он.

Полина Смородская