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14 октября, понедельник
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Новости
13:30
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
14:20
Кремль заявил о нежелании России участвовать в конфликте на севере Сирии
14:52
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств
12:42
Минфин предложил снизить профицит бюджета на 2019 год до 1,4% ВВП
09:12
Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля
15:25
Минпромторг: усиление контроля за авиатопливом не должно привести к его подорожанию
15:21
Авиакомпаниям предложено отказаться от бонусных программ для частых пассажиров
15:02
Российско-арабский сверхзвуковой бизнес-джет может появиться в 2027 году
14:57
Мобильное приложение от Компартии Китая собирает персональные данные граждан
14:50
Глава Emirates предупредил о росте цен на авиабилеты из-за спора США и ЕС
14:46
Кремль: Россия не будет обсуждать Крым в «нормандском формате»
14:37
Генсек НАТО заявил о готовности к диалогу с Россией по контролю над оружием
14:15
Минобороны РФ назвало разбомбленный в Сирии объект не госпиталем, а бункером террористов
13:57
Счетная палата рекомендовала Минэкономики тщательнее прорабатывать прогнозы
13:49
Россия полностью перешла на цифровое телевидение
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(обновлено: 14.10.2019)
Деятельность "Сколково"
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Москва и Дели диверсифицируют деловые связи
5
«Сколково» получило второго руководителя
Сопредседателем совета фонда избран Аркадий Дворкович
3
«Сколково» обретет всероссийский масштаб
Компании из регионов получат льготы и сервисы центра
«Вначале рука всегда тянется запретить»
Предправления фонда «Сколково» Игорь Дроздов о регулировании цифровой экономики
1
Венчурному рынку добавят фондов
РВК обновляет модель инвестирования
1
«РВК должна научиться привлекать частные деньги»
Глава РВК Александр Повалко о новой стратегии института развития
2
В Сколково затеяли ICO
РТС и «Сколково — венчурные инвестиции» готовят для ЦБ проект криптовалютной фондовой площадки
1
Научно-познавательный юбилей
Правительство отметит пятилетие своей работы лекциями и концертом
Инноваторы от Саха
Open Innovations Startup Tour начался с Якутска
1
РВК возглавил Александр Повалко
Венчурными инвестициями займется бывший замминистра образования
1
Инноваторы включили зажигание
Но разогнаться им пока не удается
Венчурными госинвестициями займется самарский министр
Александр Кобенко возглавит РВК
3
РВК и «Сколково» подписали брачный договор
Институты развития поделятся деньгами и стартапами
1
Все современное — детям
Дмитрий Медведев открыл конференцию технопарков
Уйти из потемкинских деревень в технопарки
Призывает Доминик Фаш, член правления фонда «София-Антиполис»
1
"Сколково" поздравили приглашенные специалисты
Бизнес-школа отметила десятилетие
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия