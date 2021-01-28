Фонд «Сколково» обновил состав совета директоров

В совет директоров фонда «Сколково» вошли, в частности, глава Российского фонда прямых инвестици Кирилл Дмитриев и предправления «Роснано» Сергей Куликов. Всего в новый состав вошли 13 человек.
«В новый состав совета директоров фонда "Сколково" вошли 13 человек. Новыми членами совета директоров фонда "Сколково" утверждены Елена Бунина, генеральный директор ООО "Яндекс"; Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций; Сергей Куликов, председатель правления УК "РОСНАНО", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ; Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "Сколково"»,— сообщается на сайте фонда.
Кроме того, в составе совета директоров продолжат работать:
- Игорь Шувалов (председатель),
- почетный президент Мюнхенского технического университета Вольфганг Херрманн (зампредседателя),
- председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг,
- председатель совета директоров ООО «Сколково Венчурные Инвестиции» Пекка Вильякайнен,
- управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий,
- председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович,
- президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук,
- ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов,
- вице-президент компании Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.
Игорь Шувалов отметил, что принятые решения по показателям эффективности и изменению состава органов управления предусмотрены «дорожной картой» правительства по реформированию институтов развития. «Цель реформы — синхронизировать и переориентировать работу всей нашей большой команды на достижение целей развития. Фонд “Сколково” выступает здесь важным центром экспертизы в инновационной сфере»,— заявил господин Шувалов.
Фонд «Сколково» был создан в 2010 году для «поддержки технологического предпринимательства в России и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности». В «Сколково» уже почти 2,5 тыс. резидентов. В 2019 году их выручка превысила 100 млрд руб.