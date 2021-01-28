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Фонд «Сколково» обновил состав совета директоров

В совет директоров фонда «Сколково» вошли, в частности, глава Российского фонда прямых инвестици Кирилл Дмитриев и предправления «Роснано» Сергей Куликов. Всего в новый состав вошли 13 человек.

«В новый состав совета директоров фонда "Сколково" вошли 13 человек. Новыми членами совета директоров фонда "Сколково" утверждены Елена Бунина, генеральный директор ООО "Яндекс"; Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций; Сергей Куликов, председатель правления УК "РОСНАНО", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ; Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "Сколково"»,— сообщается на сайте фонда.

Кроме того, в составе совета директоров продолжат работать:

  • Игорь Шувалов (председатель),
  • почетный президент Мюнхенского технического университета Вольфганг Херрманн (зампредседателя),
  • председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг,
  • председатель совета директоров ООО «Сколково Венчурные Инвестиции» Пекка Вильякайнен,
  • управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий,
  • председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович,
  • президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук,
  • ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов,
  • вице-президент компании Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.

Игорь Шувалов отметил, что принятые решения по показателям эффективности и изменению состава органов управления предусмотрены «дорожной картой» правительства по реформированию институтов развития. «Цель реформы — синхронизировать и переориентировать работу всей нашей большой команды на достижение целей развития. Фонд “Сколково” выступает здесь важным центром экспертизы в инновационной сфере»,— заявил господин Шувалов.

Фонд «Сколково» был создан в 2010 году для «поддержки технологического предпринимательства в России и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности». В «Сколково» уже почти 2,5 тыс. резидентов. В 2019 году их выручка превысила 100 млрд руб.

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