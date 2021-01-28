Фонд «Сколково» обновил состав совета директоров

В совет директоров фонда «Сколково» вошли, в частности, глава Российского фонда прямых инвестици Кирилл Дмитриев и предправления «Роснано» Сергей Куликов. Всего в новый состав вошли 13 человек.

«В новый состав совета директоров фонда "Сколково" вошли 13 человек. Новыми членами совета директоров фонда "Сколково" утверждены Елена Бунина, генеральный директор ООО "Яндекс"; Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций; Сергей Куликов, председатель правления УК "РОСНАНО", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ; Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "Сколково"»,— сообщается на сайте фонда.

Кроме того, в составе совета директоров продолжат работать:

Игорь Шувалов (председатель),

почетный президент Мюнхенского технического университета Вольфганг Херрманн (зампредседателя),

председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг,

председатель совета директоров ООО «Сколково Венчурные Инвестиции» Пекка Вильякайнен,

управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий,

председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович,

президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук,

ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов,

вице-президент компании Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.

Игорь Шувалов отметил, что принятые решения по показателям эффективности и изменению состава органов управления предусмотрены «дорожной картой» правительства по реформированию институтов развития. «Цель реформы — синхронизировать и переориентировать работу всей нашей большой команды на достижение целей развития. Фонд “Сколково” выступает здесь важным центром экспертизы в инновационной сфере»,— заявил господин Шувалов.

Фонд «Сколково» был создан в 2010 году для «поддержки технологического предпринимательства в России и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности». В «Сколково» уже почти 2,5 тыс. резидентов. В 2019 году их выручка превысила 100 млрд руб.