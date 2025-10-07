Сыну ставропольского судьи оплатили учебу в «Сколково» за коррупционные деньги

«Ъ» стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры к экс-главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнеру Даниилу Лысенко — сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. По данным надзорного ведомства, господин Каитов через свои структуры оплачивал личные расходы сына судьи. В том числе господину Каитову заплатили 5,1 млн руб. за обучение в Школе управления «Сколково».

Всего прокуратура хочет взыскать с ответчиков 337 млн руб., а также 100% акций ООО «Русмаркет» (принадлежит Даниилу Лысенко). Через эту компанию, по версии надзора, Магомед Каитов выводил прибыль своего холдинга. При этом «Русмаркет» оплачивал расходы владельца на гостиницы, рестораны и алкоголь.

При этом господин Лысенко вместе с работой в «Русмаркет» получал доход в трех подконтрольных господину Каитову организациях. Так, ему выплатили зарплату на 27,6 млн руб. с 2019 по 2024 год. В тот же период ему на счета поступило 63 млн руб., из которых 49 млн руб. внесли через банкоматы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сын судьи даже выпивал на чужие».

Никита Черненко