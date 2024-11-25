В Сколково заглянули инвесторы

Банку непрофильных активов «Траст» удалось продать права требования по кредитам, по которым были заложены активы экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова — бизнес-центр «Амальтея» в Сколково и торгцентр «Петровский» на севере Москвы. Активы достанутся малоизвестной на рынке недвижимости компании за 9,4 млрд руб. при начальной стоимости продажи в 12 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Единственным участником, допущенным к торгам по продаже банком «Траст» прав требования к ООО «Т.Н.В.» и АО «Атлантис» на сумму 11,9 млрд руб., стало ООО «Текносан», обнаружил “Ъ” в опубликованном оператором аукциона —Российским аукционным домом протоколе торгов, прошедших 18 ноября 2024 года. Эта компания предложила за актив минимальную цену — 9,4 млрд руб. при начальной стоимости лота в 12 млрд руб. Торги признаны несостоявшимися по причине участия только одного претендента, однако договор купли-продажи может быть заключен с ним. В «Трасте» и ООО «Текносан» не ответили на запрос “Ъ”.

Банк «Траст» получил права требования по кредитным договорам от Бинбанка (в 2019 году был присоединен к ФК «Открытие») под залог недвижимости — бизнес-центра «Амальтея» общей площадью 74,3 тыс. кв. м в Сколково и торгцентра «Петровский» общей площадью 20,8 тыс. кв. м на севере Москвы. Оба объекта, открывшиеся в 2018 году, принадлежали группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

ООО «Текносан», по данным Kartoteka.ru, занимается производством электромонтажных работ. В базе сказано, что выручка компании в 2023 году выросла на 37,9% год к году, до 426,3 млн руб., чистая прибыль — на 55,6%, до 17 млн руб. Учредителями организации выступают Халил Ибрахим и Екатерина Джебеджи. Об интересе этой компании на рынке недвижимости опрошенные “Ъ” консультанты не слышали.

Тем не менее компании удалось приобрести активы по цене ниже рыночной. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает стоимость «Амальтеи» и «Петровского» в 11–12 млрд руб. Это может быть связано с наличием обременений у компаний-должников, указывает директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова.

Доля свободных помещений в районе Сколково составляет 14,4%, из которых 80% от общей площади свободных офисов сосредоточены в бизнес-центрах «Орбион» и «Амальтея», поясняет Микаэл Казарян. В этом районе вакантность в бизнес-центрах гораздо выше, чем в среднем по городу, где показатель не превышает 5%, уточняет гендиректор Remain Дмитрий Клапша.

После того как развитие инновационного центра Сколково в 2024 году перешло под кураторство мэрии Москвы, этот кластер становится более привлекательным для инвесторов, считает господин Клапша. Весной этого года технополис «Москва», контролируемый мэрией Москвы, выкупил у того же «Сафмара» бизнес-центр «Стратос» на 78,7 тыс. кв. м (см. “Ъ” от 21 мая). Покупка городскими структурами недвижимости в этом районе вызвана их желанием поддержать кластер с пока пустующими объектами, объясняли эксперты.

На этом «Сафмар» не закончил распродавать свою недвижимость в Сколково. Осенью этого года холдинг продал расположенный в этой локации бизнес-центр «Орбион» на 65 тыс. кв. м Ксении Торбенковой. «РИА Новости» сообщало, что сделка прошла в интересах совладельцев страховой компании «Ресо» Сергея и Николая Саркисовых, но в компании это отрицали.

Другие компании пока также не спешат в Сколково. К примеру, «Трансмашхолдинг» должен был консолидировать сотрудников в своей штаб-квартире в инновационном центре. В этом районе в 2021 году для компании была достроена штаб-квартира общей площадью 43,2 тыс. кв. м. Но бизнес-центр пустует.

Дарья Андрианова