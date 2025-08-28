Филевскую линию московского метро продлят до Сколково

Филевская линия Московского метрополитена будет продлена: она может пройти через районы Кунцево и Можайский. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Москомархитектуры. Сейчас в комитете занимаются предпроектной подготовкой.

19 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что правительство столицы допускает строительство линии метро вдоль Сколковского шоссе. «Мы пока рассматриваем этот проект, но рассматриваем серьезно»,— говорил господин Собянин.

В Telegram-каналах распространяется «схема будущей линии». На карте изображено предполагаемое расположение новых станций ветки, которая проходит вдоль участка МЦД-1, но по другую сторону от Можайского шоссе. Однако официально существование именно такого проект не подтверждено.

В начале августа господин Собянин заявлял, что сейчас в столице одновременно строятся 17 станций метро. Некоторые из них войдут в состав будущей Рублево-Архангельской линии, которая пройдет от «Москва-Сити» за МКАД, и Бирюлевского радиуса, который соединит «ЗИЛ» с «Бирюлево».