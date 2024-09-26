«Сафмар» покидает Сколково

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает избавляться от своих активов. На покупку многофункционального комплекса «Орбион» в районе Сколково в Новой Москве появился покупатель, предположительно, среди госструктур. Заполнить офисные площади арендаторами из числа рыночных компаний в удаленном от центра города районе может быть проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Володина / Фотобанк Лори Фото: Ольга Володина / Фотобанк Лори

Как обнаружил “Ъ” в базе решений Федеральной антимонопольной службы, неназванным лицом подано ходатайство на приобретение 100% в ООО «Перспектива». Эта компания, по данным СПАРК, через ООО «Финмаркт» владеет многофункциональным комплексом «Орбион» в Сколково в Новой Москве и расположенным рядом объектом незавершенного строительства на 9,8 тыс. кв. м. В группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, владеющей бизнес-центром, оперативно не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ” на рынке недвижимости считает, что покупкой объекта интересовались госструктуры.

Общая площадь «Орбиона», построенного в 2019 году, составляет 65 тыс. кв. м, указано на сайте корпорации группы А.Н.Д (управляет недвижимостью «Сафмара»). Стоимость продажи площадей в комплексе гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценивает в 200 тыс. руб. за 1 кв. м, или около 13 млрд руб. за весь объект. По подсчетам партнера NF Group Станислава Бибика, объект в текущем состоянии стоит 6–7 млрд руб. Причиной продажи актива может быть желание собственника снизить кредитную нагрузку, считает руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов.

«Сафмар», чей объем недвижимости Forbes по итогам 2023 года оценил в $460 млн, не впервые продает свои активы в районе Сколково.

Весной 2024 года компания избавилась от бизнес-центра «Стратос», расположенного недалеко от «Орбиона». Новым владельцем актива стал технополис «Москва», контролируемый мэрией Москвы (см. “Ъ” от 21 мая). Покупка городскими структурами недвижимости в этом районе вызвана их желанием поддержать кластер с пока пустующими объектами, объясняли эксперты. В CORE.XP напоминают, что госкомпании чаще всего покупают офисы для размещения своих сотрудников, а не с целью инвестирования.

Впрочем, коммерческие компании не спешат перевозить своих сотрудников в бизнес-центры, удаленные от центра города. К примеру, «Трансмашхолдинг» может продать построенную для компании штаб-квартиру в Сколково и взамен приобрести площади в бизнес-центре на Смоленском бульваре (см. “Ъ” от 13 июня).

Госструктуры последнее время стали заметными участниками на рынке офисной недвижимости.

В первом квартале 2024 года доля сделок по покупке и аренде офисных площадей с участием госструктур выросла в 2,7 раза, подсчитали в CORE.XP. Если по итогам прошлого года этот показатель составлял 13%, то только в первом квартале 2024 года он достиг уже 36%. Такая тенденция продолжается. Летом 2024 года Центробанк приобрел офисную часть комплекса Slava площадью около 101 тыс. кв. м рядом с Белорусским вокзалом Москвы. А госкорпорация РЖД ведет переговоры по покупке площадей в строящемся бизнес-центре Moscow Towers на 400 тыс. кв. м, писала ранее газета «Ведомости».

В целом на рынке офисной недвижимости Москвы высокая активность арендаторов и покупателей. По итогам 2024 года объем сделок может составить 1,95 млн кв. м, приблизившись к прошлогоднему рекорду в 2 млн кв. м, ожидают в IBC Real Estate. На этом фоне доля свободных площадей в бизнес-центрах города снизится до 6%, прогнозируют консультанты, в то время как по итогам 2023 года она составляла 8,1%, 2022-го — 12,4%.

София Мешкова, Дарья Андрианова