Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фонд «Сколково» рассказал про хакерскую атаку

Инфраструктура фонда «Сколково» в ночь с 28 на 29 мая подверглась хакерской атаке, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда. В результате атаки ряд его сервисов недоступен. Кроме того, хакеры получили частичный доступ к некоторым информационным системам и сетевым ресурсам.

В фонде рассказали, что взлому подвергся файлообменник, расположенный на физических мощностях «Сколково». Хакеры якобы представились «украинским киберфронтом». Они также опубликовали в интернете скриншоты внутренних информационных ресурсов и отдельные документы фонда.

«Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда "Сколково"»,— заверили в пресс-службе. Там добавили, что к расследованию инцидента подключили правоохранительные органы. Telegram-канал «Утечки информации» написал, что среди выложенных хакерами файлов «никаких критичных пользовательских данных (и баз данных вообще) не обнаружено».

По данным DDoS-Guard, объем DDoS-атак за первый квартал в России вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. География атак расширилась, и, хотя сами они стали реже приводить к недопустимым для компаний событиям, низкие затраты хакеров позволяют им продолжать придерживаться тактики «ковровых бомбардировок» широкого спектра компаний и учреждений.

Подробности — в публикации «Ъ» «Хакеры работают по площадям».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...