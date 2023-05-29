Фонд «Сколково» рассказал про хакерскую атаку

Инфраструктура фонда «Сколково» в ночь с 28 на 29 мая подверглась хакерской атаке, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда. В результате атаки ряд его сервисов недоступен. Кроме того, хакеры получили частичный доступ к некоторым информационным системам и сетевым ресурсам.

В фонде рассказали, что взлому подвергся файлообменник, расположенный на физических мощностях «Сколково». Хакеры якобы представились «украинским киберфронтом». Они также опубликовали в интернете скриншоты внутренних информационных ресурсов и отдельные документы фонда.

«Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда "Сколково"»,— заверили в пресс-службе. Там добавили, что к расследованию инцидента подключили правоохранительные органы. Telegram-канал «Утечки информации» написал, что среди выложенных хакерами файлов «никаких критичных пользовательских данных (и баз данных вообще) не обнаружено».

По данным DDoS-Guard, объем DDoS-атак за первый квартал в России вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. География атак расширилась, и, хотя сами они стали реже приводить к недопустимым для компаний событиям, низкие затраты хакеров позволяют им продолжать придерживаться тактики «ковровых бомбардировок» широкого спектра компаний и учреждений.

Подробности — в публикации «Ъ» «Хакеры работают по площадям».

Лаура Кеффер