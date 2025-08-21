Отельер расселит кампус

Подконтрольный Александру Клячину гостиничный оператор Azimut Hotels откроет отель в инновационном центре «Сколково». Банк «Дом.РФ» вложил в объект 2,2 млрд руб. в рамках проектного финансирования. Гостиничный оператор будет управлять тремя корпусами, которые первоначально задумывались как арендные дома «Дом.РФ» для студентов. Их перепрофилирование может объяснятсья недостаточной загрузкой и стремлением повысить доходность.

Azimut Hotels возьмет под управление три гостиничных корпуса на 224 номера в инновационном центре «Сколково», рассказали “Ъ” в компании. Площадь зданий превышает 8 тыс. кв. м. Проектное финансирование на реализацию проекта в сумме 2,2 млрд руб. выделил банк «Дом.РФ», уточнили в госкорпорации. Заместитель председателя правления по инвестициям и управлению активами в недвижимости фонда «Сколково» Александр Ададуров говорит, что фонд в будущем продолжит привлекать гостиничных операторов в свои проекты.

Azimut Hotels существует с 2004 года. Основным собственником бизнеса выступает Александр Клячин. Компания —один из крупнейших гостиничных операторов России. По итогам 2024 года номерной фонд Azimut Hotels вырос на 10% год к году, до 12 тыс. комнат, выручка увеличилась на 22%, до 28 млрд руб.

Новый отель Azimut Hotels расположен на улице Малевича. Это первый гостиничный проект на территории инновационного центра, созданный на базе проекта «Студенческий квартал», реализацией которого занимается «Дом.РФ». Он предусматривает строительство девяти корпусов: шесть сохранят свои первоначальные функции, а три станут отелем. Из данных ЕГРЮЛ следует, что территория, на которой располагаются здания, принадлежит фонду «Сколково». Он в результате может стать и владельцем отеля, считает собеседник “Ъ” на гостиничном рынке.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает перепрофилирование домов для студентов в гостиницу вынужденной мерой.

Расположенные поблизости учебные корпуса, по его мнению, не смогли бы обеспечить кампусу полную загрузку. Ремонт зданий в случае проведения их реконцепции будет стоить 1–1,2 млрд руб., подсчитал руководитель департамента рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Решение преобразовать объекты в гостиницу могло быть продиктовано и желанием собственника увеличить доходность от эксплуатации, считает замдиректора отдела стратегического и управленческого консалтинга консалтинговой компании CORE.XP Ксения Непомнящих. Руководитель департамента бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова полагает, что три корпуса кампуса в качестве отеля могут приносить около 300 млн руб. чистой прибыли в год.

Гостиничный комплекс в «Сколково» будет пользоваться спросом из-за очень ограниченного предложения в локации, отмечает Микаэл Казарян. Кроме того, по словам Марины Смирновой, в этой зоне расположено более 2 млн кв. м офисных площадей, еще 1,5 млн кв. м бизнес-центров здесь на этапе строительства. Сформированная деловая среда предоставит гостинице загрузку на уровне 70–75%, считает она.

Интерес инвесторов к гостиничной инфраструктуре растет.

Объем вложений в строительство и модернизацию отелей в целом по России в первой половине 2025 года увеличился на 27% год к году, до 15 млрд руб., подсчитали в IBC Real Estate. Инвестиционную активность поддерживают растущие тарифы на размещение и программы господдержки.

За январь—июнь 2025 года, по данным Nilkolies, средний гостиничный тариф в Москве вырос на 12,4% год к году, до 10,4 тыс. руб. в сутки. Это произошло, несмотря на сокращение средней загрузки на 3,2 процентного пункта (п. п.) год к году, до 70%. Наиболее заметным снижение заполняемости оказалось в гостиницах категории «три звезды» — на 7 п. п. год к году, до 71%. В сегментах «четыре звезды» и «пять звезд» загрузка снизиась на 2 п. п., до 73% и 66% соответственно. Но качественного гостиничного предложения все равно не хватает для удовлетворения спроса в пиковые периоды и туристы переориентируются на посуточную аренду жилья. В июне 2025 года объем предложения квартир для краткосрочной аренды увеличился на 28% год к году, подсчитали в «Авито Путешествиях».

София Мешкова, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова