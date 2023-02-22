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Коммерсантъ FM
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МТС ушла с концерта

Компания отказалась от партнерства с площадкой в «Сколково»

Структуры семьи Гуцериевых и МТС отказались от совместного развития концертной площадки в «Сколково». Зал вместимостью 11 тыс. человек, запущенный в конце 2022 года, должен был получить бренд МТС, ее билетные системы и инвестиции в «десятки миллионов долларов». Основными билетными сервисами площадки стали «Кассир.ru» и Intickets. МТС продолжит работу с ней, но без эксклюзивных условий.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

МТС вышла из концертного проекта со структурами семьи Гуцериевых, рассказали источники “Ъ” на рынке билетных операторов. Речь идет о площадке вместимостью до 11 тыс. человек, расположенной рядом с инновационным центром «Сколково», которую группа «Сафмар» (с 2021 года переименована «ЭсЭфАй») начала строить в 2019 году и планировала запустить под брендом «МТС Live Arena». Стороны заявляли, что подпишут соглашение на десять лет с возможностью продления.

МТС должна была стать титульным партнером, дать комплексу бренд и вложить в проект «несколько десятков миллионов долларов». «Сафмар» в 2019 году говорил о необходимых инвестициях в размере около $70 млн. Предполагалось также, что МТС создаст IT-инфраструктуру площадки, интегрирует в проект свои билетные сервисы Ticketland и Ponominalu, а также будет проводить на ней свои мероприятия.

Предполагалось, что комплекс в «Сколково» откроется в 2020 году, но из-за пандемии сроки затянулись. В 2021 году в МТС объявили о планах создания собственной сети концертных площадок в крупных российских городах-миллионниках (см. “Ъ” от 22 апреля 2021 года). Так, в 2021 году компания открыла концертную площадку «МТС Live Холл» в Екатеринбурге, а в сентябре 2022 года взяла в управление две крупные площадки в Москве и Санкт-Петербурге, которые также получили названия «МТС Live Холл» (Москва) и «МТС Live Арена» (Санкт-Петербург). Комплекс в «Сколково» заработал в декабре 2022 года, но под брендом Live Arena без упоминания МТС. На его сайте среди партнеров оператор не упоминается. Ближайшее мероприятие запланировано на 1 марта, билеты продаются через «Кассир.ru» и Intickets.

В МТС “Ъ” заверили, что «по-прежнему сотрудничают с площадкой в части билетного и промоутерского бизнеса, отказавшись только от нейминга». Решение было принято совместно с партнером в лице «Амфиона» (ООО «Амфион», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит Bourna Trading Limited, до 2017 года ООО на 100% принадлежало Саиду Гуцериеву). Причины в МТС не пояснили, в группе «ЭсЭфАй» не ответили “Ъ”. «Возможно, сказались ситуация на рынке, санкции, которые ограничили доступ к необходимому оборудованию,— отмечает главный редактор InterMedia Евгений Сафронов.— С 2019 года многое поменялось. Но это прекрасно спроектированная площадка, каких немного в стране, поэтому уверен, что зал в ближайшее время получит название».

Свою сеть концертных площадок с конца 2022 года начала развивать VK, в декабре холдинг открыл под своим брендом концертную площадку на месте московского клуба Adrenaline Stadium (вмещает 7 тыс. человек), а в феврале VK Gipsy открылся на месте клуба Gipsy в Москве. Площадка вмещает до 2,5 тыс. человек, за год там планируют провести 100 концертов.

Основная цель запуска подобных сетей состоит в том, чтобы снизить расходы на организацию туров артистов, «МТС или VK могут заранее бронировать даты на площадках оптом», поясняет продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. В случае с МТС предполагается, что продажа билетов на мероприятия также должна обеспечиваться через их билетную систему, добавляет он. Разрыв партнерства по Live Arena эксперт называет серьезной потерей для МТС: «Площадка, подобная Live Arena, за одно мероприятие может собирать около 20–30 млн руб., их может проходить 10–15 в год. Но поскольку МТС не стала билетным оператором Live Arena по умолчанию, то компания не получит процент с продаж билетов и ощутимую часть выручки, в том числе с не своих проектов». Между тем рынок билетов на мероприятия в России и так снижается (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года), в первую очередь из-за сокращение концертного сегмента в результате отмен туров иностранных артистов и отъезда части российских из страны.

Юлия Тишина, Валерия Лебедева, Вадим Красников

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