«Яндекс» заехал в Сколково

«Яндекс» в ожидании завершения строительства своей новой штаб-квартиры на Воробьевых горах на юго-западе Москвы решил отправить часть своих сотрудников в инновационный кластер «Сколково». Там интернет-холдинг арендовал свыше 5 тыс. кв. м. Не исключено, что IT-компания решила разместить офис в Сколково для получения налоговых преференций.

«Яндекс» арендовал более 5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Амальтея», принадлежащем «Корпорации А.Н.Д.» Михаила Гуцериева в Сколково. Об этом рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. По его словам, компания заключила договор аренды на пять лет. Факт сделки подтвердили в самой корпорации, «Яндексе» и в Cushman & Wakefield (выступал консультантом сделки).

Бизнес-центр «Амальтея» построен в 2018 году: его общая площадь — 74,3 тыс. кв. м, из которых офисная часть занимает 30 тыс. кв. м. Помимо «Амальтеи» «Корпорация А.Н.Д.» и группа «Сафмар», также принадлежащая Михаилу Гуцериеву, создают в Сколково целый общественно-административный кластер: в него войдут бизнес-центр «Стратос», многофункциональный комплекс «Орбион», конгрессно-выставочный комплекс «Гелион» и зрелищный центр под брендом МТC. Общая площадь активов господина Гуцериева в Сколково составляет 420 тыс. кв. м.

По словам первого заместителя гендиректора «Корпорации А.Н.Д.» Дмитрия Москаленко, после сделки с «Яндексом» вакантными в «Амальтее» остаются 12,8 тыс. кв. м офисов. В 2019 году ставки аренды там составляли 22–24 тыс. руб. за 1 кв. м в год, знает аналитик департамента офисной недвижимости Accent Capital Игорь Кузьмин. Но уже к началу 2020 года стало ясно, что с таким размером арендной платы сдать площади будет проблематично, и ставка была понижена до 18 тыс. руб. за 1 кв. м ежегодно, добавил господин Кузьмин. Таким образом, для «Яндекса» офис в Сколково будет обходиться примерно в 90 млн руб. в год.

В «Яндексе» отметили, что постоянно рассматривают различные варианты для своего расширения, а локация в инновационном центре выбрана, так как компания «давно сотрудничает со Сколково». Директор отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Дмитрий Клапша предполагает, что «Яндекс» арендовал помещения в Сколково под исследовательский центр, что позволяет претендовать на налоговые льготы. Так, арендаторы бизнес-центров в Сколково имеют права на нулевые ставки налога на прибыль, НДС и льготные условия при оплате обязательных страховых взносов.

До своего переезда в новый офис, который девелопер MR Group планирует сдать к концу 2023 года на Косыгина на месте гостиницы «Корстон», основная локация «Яндекса» будет расположена в деловом квартале «Красная роза». В бизнес-центре, которым владеет KR Properties Александра Клячина, компания базируется уже 13 лет. В феврале 2021 года IT-холдинг продлил договор аренды еще на три с половиной года. Общая площадь арендуемых компанией офисов в деловом квартале составляет 55,7 тыс. кв. м, и, как утверждают в компании, все доступные площади в деловом кластере «Яндекс» уже занял. В KR Properties отметили, что вакантны в «Красной розе» примерно 4,5 тыс. кв. м офисов.

В 2016 году «Яндекс» планировал выкупить в «Красной розе» около 80 тыс. кв. м. По условиям сделки компания должна была взять на себя $490 млн долга продавца и выпустить в его пользу 12,9 млн обыкновенных акций «Яндекса». Сумма на момент подписания договора составляла $655 млн, но акции интернет-холдинга подорожали, что увеличило бы сумму сделки. Это, как позже сообщали «Ведомости», стало причиной разрыва сделки между «Яндексом» и KR Properties.

«Яндекс» также занимает площади в бизнес-центрах «Аврора» у Павелецкого вокзала и Lotte Plaza на Новинском бульваре. Игорь Кузьмин констатирует, что структуры «Яндекса» также занимают около 19 тыс. кв. м в башнях в «Москва-Сити» и 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki у станции метро «Парк культуры».

Дарья Андрианова, Халиль Аминов