Клиника в «Сколково» остановила переговоры с Pfizer о поставках вакцины

Филиал израильской клиники «Хадасса» в «Сколково» прекратила переговоры с компанией Pfizer о поставках вакцины от COVID-19, сообщает «Интерфакс». Клиника планирует предложить пациентам российскую вакцину «Спутник V».

«Вакцинацию Pfizer тут не проводили и в настоящее время не проводят»,— рассказали агентству в клинике. «В ближайшее время "Хадасса Москва" планирует начать прививать своих пациентов вакциной "Спутник V", основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах»,— добавили в пресс-службе.

В конце декабря руководство клиники сообщало о планах договориться о поставках в Россию вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna. В середине января Росздравнадзор заявил, что применение незарегистрированного в России препарата невозможно. В ответ в «Хадасса» напомнили, что по закону клиники—участники Международного медицинского кластера могут использовать не зарегистрированные в России препараты, если они зарегистрированы в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Затем представительница клиники Анна Карабаш сообщила, что подразделение решило отложить начало вакцинации препаратом из-за «недоработок» в выдаче разрешений на ввоз.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Обе — отечественного производства. Одна из них, «Спутник V» Центра имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года первой в мире. Еще одна вакцина разработана новосибирским центром «Вектор».

О заинтересованности зарубежных разработчиков вакцин в российском рынке читайте в материале “Ъ FM”.