Школа управления «Сколково»: тема цифровой трансформации в обучении отошла на второй план

Приоритеты на рынке корпоративного обучения руководителей крупных компаний сменились, заявил директор департамента корпоративного обучения Школы управления «Сколково» Денис Конанчук на конференции, организованной «Ъ». По его словам, если весной 2020 года с началом локдаунов на первое место с большим отрывом вышла тема цифровой трансформации, то в настоящее время основной приоритет — лидерство и организационная трансформация.

«До пандемии и в пандемию основной флагманской темой была цифровая трансформация у большинства компаний. У нас 75% компаний учились по этой тематике. Сейчас мы видим, что запрос на "цифру" ушел, основная тема — это лидерство и организационная трансформация. Компании, которые работают с нами, думают о том, как сделать более устойчивыми команды и лидеров. Есть и другие темы: оперативная эффективность, новые рынки и клиенты, но они пока еще только растут»,— рассказал господин Конанчук.

Он также привел результаты исследования трендов в обучении руководителей в компаниях, где работают больше тысячи человек. В десятку приоритетных тем вошли: управление изменениями, лидерство, операционная эффективность, управление людьми и управление проектами.

Отвечая на вопрос о том, не сталкиваются ли корпоративные университеты с дефицитом определенных кадров, эксперт отметил, что текущая ситуация является отличным вызовом для профессуры бизнес-школ и университетов, поскольку в настоящее время любое теоретическое знание временно перестает работать. «Если до пандемии к нам приезжал какой-то иностранный профессор и показывал кейс Alibaba пятилетней давности, то все это нормально воспринимали. В пандемию кейсы старше двух лет перестали работать, а с 2022 года мы видим, что люди не готовы слушать кейсы с нероссийским контекстом. Сейчас не хотят слушать про истории успеха. Все хотят неудачные кейсы, не про прошлое, а про настоящее, а желательно про будущее. Профессора, особенно если они теоретические, ответить на такие запросы не могут. Компании бегут быстрее бизнес-школ, однако это временная ситуация»,— пояснил он.

Как ранее писал «Ъ», в 2023 году российские компании на фоне дефицита кадров вынужденно инвестировали в обучение своих сотрудников. Приоритет — обучение персонала цифровым навыкам, в первую очередь речь идет о работе с новыми технологиями (включая нейросети) и основах кибербезопасности. Наиболее эффективными форматами оказались «длинные» курсы и вебинары с домашними заданиями (55%), воркшопы и интенсивы (также 55%). На третьем месте по популярности оказались стратегические сессии (51% опрошенных), офлайн-обучение (47%) и микрообучение (41%).