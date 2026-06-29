Платформа тронется

По данным “Ъ”, новый офис платформ RuTube и Premier, входящих в направление цифровых активов «Газпром (MOEX: GAZP)-Медиа Холдинга» (ГПМХ), с осени будет располагаться в «Сколково». Ранее подразделение занимало площади в БЦ «Алкон», однако в креативном кластере более низкие арендные ставки и есть налоговые льготы. В целом интерес частных компаний к «Сколково» в последние годы снизился, так как налоговые льготы могут корректироваться, а транспортная доступность для сотрудников не улучшилась, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Команда цифровых активов ГПМХ переносит офис из БЦ «Алкон» в «Сколково», следует из текста внутренней рассылки подразделения холдинга сотрудникам (есть у “Ъ”). «Наша компания прошла сложный отбор и вошла в состав кластера медиатехнологий — первого в мире кластера полного цикла, объединяющего компании в сфере видеоигр, анимации и IT»,— говорится в сообщении. Так, в креативном кластере «Сколково» (БЦ «Амальтея»; Большой бульвар, дом 40) будут располагаться офисы RuTube и Premier.

Цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга» планируют перенести свой офис в «Сколково» после завершения аренды в БЦ «Алкон» в ноябре этого года, подтвердили “Ъ” в компании. Это команды RuTube, RuTube Tech, Premier, а также компании «Цифровые технологии» и «Цифровые инновации», обеспечивающие технологическое развитие и кибербезопасность холдинга. Вхождение в экосистему инноваций, где сосредоточены компании и команды из смежных индустрий, открывает компании дополнительные возможности для развития деловых связей, новых партнерств и обмена экспертизой, добавили в ГПМХ. Представитель «Сколково» не ответил “Ъ”. Собеседник “Ъ” на медиарынке называет среди основной причины переезда льготную аренду. При этом налоговые льготы, на которые могут претендовать резиденты «Сколково», пока «под вопросом», а их получение «пока даже не инициировано».

Корпорация А.Н.Д. (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) продала БЦ «Амальтея» Московскому инновационному кластеру в прошлом году, сообщали «Ведомости». Постройка БЦ в 2018 году обошлась «Сафмар» в $180 млн.

ГПМХ арендовал у девелопера Alcon Group более 9 тыс. кв. м в бизнес-центре «Алкон» на Ленинградском проспекте в 2022 году. Штаб-квартира холдинга с 2024 года находится в бизнес-центре Electro в Санкт-Петербурге.

В «Сколково» ставки аренды могут составлять 15–20 тыс. руб. за 1 кв. м в год без операционных расходов и НДС, тогда как в «Алконе» аналогичная ставка может быть на уровне 55 тыс., говорит руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский. В БЦ «Алкон» качественные офисы предлагаются по ставкам 70–75 тыс. руб. за1 кв. м в год с учетом НДС и OPEX, в «Амальтее» ставки значительно ниже, добавил партнер Bright Rich Сигуш Бабоян.

«Для крупных арендаторов это большая экономия, что становится одним из ключевых факторов при выборе офиса. Хотя многие из них по-прежнему предпочитают центральные локации Москвы, некоторые готовы рассматривать переезд за МКАД в целях оптимизации расходов».

В целом интерес частных компаний к «Сколково» в последние годы снизился в связи с тем, что транспортная доступность там так и не улучшилась, добавляет господин Венчковский: «Есть даже примеры крупных компаний, которые туда переводили часть своего бизнеса, но все же отказывались от офиса». Например, «Яндекс», который в 2024 году съехал из бизнес-центра «Амальтея», где занимала 6400 кв. м.

Опрошенные “Ъ” участники рынка также обращают внимание, что недавно Федеральная налоговая служба предъявила претензии ряду резидентов фонда «Сколково» из-за применения ими налоговых льгот для IT-компаний. Об этом сообщал РБК. Это затронуло организации, пытавшиеся использовать отраслевые IT-льготы как аккредитованные компании из реестра Минцифры после потери права на преференции для резидентов фонда в рамках одного года. Также, как писал “Ъ”, компании—резиденты «Сколково», которым доступны и IT-льготы Минцифры, с ноября 2026 года рискуют потерять право на льготную ипотеку и кредиты.

Юлия Юрасова, Дарья Андрианова