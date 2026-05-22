Искусственное не должно требовать жертв

Ученые, чиновники и представители бизнес-сообщества обсудили 22 мая риски и выгоды использования искусственного интеллекта (ИИ). Дискуссия прошла в рамках XXI Международной школы-практикума молодых ученых-юристов в «Сколково», а организатором мероприятия выступил Институт законодательства и сравнительного правоведения (ИЗИСП) при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывая дискуссию, директор ИЗИСП Талия Хабриева с удовлетворением отметила, что юридическое сообщество от общих дискуссий наконец переходит к обсуждению конкретных регуляторных мероприятий: уже есть концепция Цифрового кодекса, а теперь появился еще и проект закона о регулировании вопросов, связанных с использованием ИИ. Это говорит о том, что основные законодательные развилки уже пройдены, считает госпожа Хабриева. Однако продолжается поиск баланса между необходимостью регулирования и возможностями развития информационной сферы.

О поиске баланса между защитой прав человека и развитием ИИ говорил и глава ВЭБ Игорь Шувалов: «Мы все ожидаем закон, поскольку очень много вопросов. Как защитить права авторов? Как защитить детей?» В то же время важно не создать дополнительные барьеры для технологического развития и тестирования новых решений, добавил он. ВЭБ.РФ и компания «Просвещение» будут участвовать в совместной работе с Министерством просвещения над законодательством в сфере ИИ, пообещал господин Шувалов.

По мнению врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах Павла Степанова, снизить риски при использовании ИИ поможет ценностный подход.

Справедливость, свобода, равноправие, независимость суда и презумпция невиновности — это то, что выстрадано человечеством, и в этом должен отдавать себе отчет каждый, кто занимается разработкой и внедрением технологий, настаивал он.

При этом должно быть жестко закреплено, что принятие юридически значимого решения при использовании технологии ИИ остается за человеком, подчеркнул господин Степанов.

Уже всем очевидно, что ИИ — это не субъект, а инструмент, отметил судья Конституционного суда Владимир Сивицкий. И такой инструмент вполне применим в случаях, когда речь идет о рутинных операциях, не подразумевающих выбора, считает он. В то же время в среднесрочной перспективе развитие ИИ несет существенные риски для общества и государства, предупредил судья. Они связаны не столько с потерей рабочих мест и ростом бедности — в этой области решения наверняка будут найдены. Но вот утрата частью населения социально-правового статуса и реального доступа к политическому участию в делах общества может действительно представлять проблему, отметил господин Сивицкий. По его мнению, государство и общество должна волновать перспектива утраты людьми таких качеств, как воля, способность к созиданию и интерес к жизни. В качестве примера он привел Римскую империю, в которой роль ИИ сыграли рабы, при этом самим римлянам не осталось ничего, кроме хлеба и зрелищ, и в итоге «величайшая цивилизация рухнула, и наступили мрачные темные времена», напомнил судья.

Еще один потенциальный риск — это деление человечества на своего рода «касты», то есть тех, кто участвует или не участвует в общественном производстве, связанном с использованием ИИ, продолжил Владимир Сивицкий. Для того чтобы избежать такого расслоения, необходимо стимулировать социально-полезное поведение даже тех граждан, которые не включены в общественное производство, считает судья,— вовлекать их в разного рода активности вроде клубов по интересам или охраны природы. Следует также позаботиться об отсутствии препятствий для социальных лифтов — и тут может даже встать вопрос об отмене платного образования.

Также судья КС видит риски возможного прихода к власти «олигархов», которые являются владельцами ИИ, или, наоборот, «философов», которые поднимут на флаг борьбу за сохранение человеческой личности. И еще неизвестно, что будет страшнее, предупредил он.

Наконец, риск вторжения уже в сферу государственного суверенитета представляют попытки создать систему глобального регулирования ИИ. Именно поэтому очень важно сохранение ценности обычных институтов, направленных на нормальное функционирование общества, подчеркнул господин Сивицкий.

Анастасия Корня