Технологии в кредит

Компании—резиденты «Сколково», которым сейчас доступны также и IT-льготы Минцифры, с ноября не смогут пользоваться льготной ипотекой, а кредиты им будут предоставляться по рыночным ставкам. Чтобы этого избежать, компания-работодатель должна избавиться от дублирования, как того требуют последние налоговые изменения, и сделать выбор: пользоваться льготами аккредитованных компаний от Минцифры либо резидентов «Сколково» и иных инновационных научно-технологических центров.

Сотрудники компаний—резидентов «Сколково» смогут пользоваться льготной ипотекой для IT-компаний по ставке 6% только до ноября 2027 года. Об этом “Ъ” рассказали два участника IT-рынка, ссылаясь на разъяснения Минцифры. Речь идет о вступающих в силу налоговых изменениях, принятых в конце 2025 года. Так, бизнес не может одновременно применять разные льготы для развития — в частности, IT-компании не могут применять льготы по статусу резидента «Сколково» и иных инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) и льготы аккредитованных компаний от Минцифры.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что введенное ограничение на совмещение льгот «укладывается в основные правила налогового законодательства», которые предусматривают возможность применения только одного преференциального режима. IT-компании, выбравшие статус резидента «Сколково», перестанут соответствовать условиям IT-программы Минцифры с мая 2027 года, а их сотрудники с льготной IT-ипотекой будут переведены на коммерческие ставки после ноября 2027 года, уточнили в министерстве. Там также напомнили, что налогоплательщики вправе отказаться от использования льготы или приостановить ее на один или несколько налоговых периодов. Представители министерства сообщили “Ъ”, что продолжают прорабатывать с заинтересованными ведомствами возможность сохранения льготных условий по IT-ипотеке для сотрудников резидентов «Сколково». В «Сколково» не ответили на запрос “Ъ”.

В конце 2025 года в России в налоговое законодательство был внесен ряд изменений, в том числе затрагивающих деятельность IT-компаний. Изменения включают общее увеличение базовой ставки НДС с 20% до 22%; для IT-компаний, аккредитованных в реестре профильных компаний Минцифры,— установление тарифа страховых взносов с выплат сотрудникам в 15% вместо 7,6% ранее сверх установленного лимита, который с 1 января 2026 года составляет 2,9 млн руб. Российских разработчиков софта от НДС освободили, ставка налога на прибыль составляет для них 5% вместо 25%.

Статус резидента «Сколково» в 2026 году дает компаниям полное освобождение от налога на прибыль и НДС на десять лет, льготные страховые взносы и возмещение таможенных пошлин. По собственным данным компании, передавал ТАСС, сейчас в кластере более 5 тыс. резидентов, более 2 тыс. из них специализируются на IT. В компаниях-участниках всего работает свыше 118 тыс. сотрудников.

Льготы, получаемые со стороны Минцифры при попадании компаний в реестр аккредитованных IT-компаний, на 2026 год включают помимо налоговых преференций право сотрудников на льготную ипотеку в регионах России, кроме Москвы (6% с минимальным первоначальным взносом от 20%), и отсрочку от службы в армии. Рыночные ставки по ипотеке на 2026 год составляют от 16,9% до 23,1%.

Поправки к Налоговому кодексу поставили IT-компании перед выбором, какие налоговые льготы им использовать в дальнейшем, говорит руководитель налоговой практики ЮК ЭБР Игорь Грибков. Сильный штат программистов является главным активом для любой IT-компании, а льготная IT-ипотека — это, в свою очередь, один из важнейших факторов для большинства разработчиков. «Маловероятно, что компании будут готовы компенсировать разницу между льготной и рыночной ставками по ипотеке за собственный счет»,— считает он. Поэтому фактор льготной ипотеки может стать для IT-бизнеса причиной отказа от статуса резидента ИНТЦ. В тех случаях, когда потенциальная выгода от возможности не платить НДС и налог на прибыль, а также от иных льгот для резидентов «Сколково»/ИНТЦ будет перекрывать выгоду от пониженных тарифов страховых взносов для аккредитованных IT-компаний, выбор может быть сделан именно в пользу «Сколково» или ИНТЦ, заключает эксперт.

Татьяна Исакова