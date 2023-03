Глава школы управления «Сколково»: каждый второй россиянин начинает работать до совершеннолетия

44% жителей России пробуют начать трудовую деятельность до достижения совершеннолетнего возраста. Об этом рассказал руководитель школы управления «Сколково» Александр Ким на конференции «Ъ» «#ВДЕЛЕ», посвященной образованию в современной экономике.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По его словам, это отличительная черта российского рынка труда. В целом в мире около трети студентов (18–24 года) совмещают образование или обучение с той или иной формой работы — в рамках программы обучения или вне ее.

При этом, по его словам, поколение зумеров — это самая малочисленная трудоспособная возрастная группа в России. Согласно данным Центра трансформации образования «Сколково», на нее приходится российская демографическая яма 90-х (второе эхо Великой Отечественной войны и экономический кризис). Из 25 млн российских зумеров 41% — это школьники (12–17 лет), 30% — студенты (18–22 года), 11% — молодые специалисты и 18% — young starters (25–27 лет). «Конкуренции за них со стороны университетов и работодателей растет»,— рассказал Александр Ким.

Риск, по словам господина Кима, заключается в том, что 39% российских студентов ориентируются на профессии, которые могут быть автоматизированы в ближайшие десять лет, что может привести к снижению предложения со стороны работодателей: «Как нам кажется, молодые люди недостаточно осведомлены о возможностях трудоустройства». По данным «Сколково», опросы показывают «глубокое несоответствие» между ожиданиями экспертов и работодателей и тем, к чему стремится молодежь.

Процент молодых людей, нигде не занятых и нигде не обучающихся (NEET, not in employment, education or training), в России уже два десятилетия остается почти неизменным. Сейчас 15% молодых людей в возрасте 15–24 лет относятся к этой группе, что соответствует мировому уровню. Отсутствие динамики показывает, что эта проблема труднопреодолима, а само наличие NEET-молодежи является симптомом плохо скоординированной системы (несоответствие навыков, низкой производительности труда, низкой зарплаты и проч.), полагают в «Сколково».

Согласно результатам опроса, проведенного Центром трансформации образования среди выпускников программ «Сколково», 100% респондентов заявили об актуальности изменений в школах и 65,5% — о необходимости реформирования университетского образования. Чуть меньше претензий у них возникло к программам повышения квалификации (43,1%) и колледжам (41,4%). Изменения в корпоративных программах обучения актуальными посчитали 20,7% респондентов.