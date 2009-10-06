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17 июня, понедельник
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17 июня, понедельник
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15:01
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
11:37
Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики
13:16
Путину доложили о конфликте в Чемодановке
15:17
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
14:55
Суд сократил арест экс-главы штаба Навального
15:42
Арабская коалиция нанесла три авиаудара по Йемену
15:32
В Домодедово установили рамки с алкотестерами для сотрудников
15:01
Бари Алибасов выписан из больницы
14:57
В немецком городе Герлитц выходец из Румынии выиграл мэрские выборы у националиста
14:51
МГУ открыл Институт теоретической и математической физики
14:46
«Магнит» начнет принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки
14:45
Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента Атамбаева
14:40
Патрушев: Россия готова поддержать диалог Каракаса с оппозицией
14:39
Французских доставщиков еды обвинили в эксплуатации
14:36
Fitch ожидает роста мирового ВВП на 2,8% в 2019 году
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(обновлено: 17.06.2019)
Фехтование
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
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Фотоагентство
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