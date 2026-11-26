Главные новости за 26 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Расходы бюджета Кубани на 2027 год превысят 576 млрд руб. Депутаты приняли в первом чтении главный финансовый документ региона. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, темпы роста экономики составили 100,5%, продемонстрировав небольшой рост.
В 2025 году Севастополь увеличил расходы на профилактику, диагностику и лечение ВИЧ-инфекции на 41,5% по сравнению с 2024 годом. Рост затрат связан с расширением лабораторной диагностики и закупкой лекарств, прежде всего препаратов от гепатита С.
Славянский нефтеперерабатывающий завод получил новые повреждения в результате атаки беспилотников 26 ноября. Из-за повреждения нефтяных резервуаров произошел розлив.
Власти Краснодарского края планируют направить 1,9 млрд руб. на строительство новой трамвайной линии в Краснодаре в 2027 году. Финансирование предусмотрено в рамках концессионного соглашения.
В комитет Государственной Думы направлен законопроект о создании Черноморского флотского военного суда и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.
Только 6% экономически активных жителей Краснодара, знакомых с цифровым рублем, готовы получать в нем зарплату. Из них 2% согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, еще 4% — на частичный.
В Крыму аграрии завершили сев озимых культур под урожай будущего года. Всего в регионе засеяли около 366 тыс. га, из них почти 314 тыс. га заняли зерновые, 46,5 тыс. га — масличные культуры.
Краснодарский край занял седьмое место в рейтинге российских регионов по уровню удовлетворенности жителей качеством медицинской помощи. На Кубани положительно оценили работу системы здравоохранения 70,5% опрошенных.
Жителей и гостей Славянского района Краснодарского края предупредили о возможных сбросах грузов со стороны ВСУ с неба. При наблюдении в небе подозрительных предметов или парашютов граждан просят немедленно звонить по номеру 112.
В Краснодарском крае семьи погибших участников специальной военной операции смогут сохранить место в очереди на получение жилья, даже если после гибели военнослужащего утратили право на обеспечение жильем по договору социального найма.