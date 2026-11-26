В постановлении отмечается, что создание Черноморского флотского военного суда позволит снизить нагрузку на судей Южного окружного военного суда на 30%, а также увеличит доступность правосудия для военнослужащих и их семей. Кроме того, планируется, что данная мера повысит качество и оперативность рассмотрения дел и материалов на Черноморском флоте и в группировке войск, в том числе уголовных дел террористической направленности, а также административных и гражданских дел, которые связаны с государственной тайной и относятся к подсудности окружного военного суда.