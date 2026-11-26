В комитет Госдумы направлен законопроект о создании Черноморского флотского военного суда
В комитет Государственной Думы направлен законопроект о создании Черноморского флотского военного суда и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.
Законопроект о создании Черноморского флотского военного суда был зарегистрирован и направлен Председателю Госдумы 24 ноября 2026 года. Сейчас законопроект находится на стадии прохождения у председателя Госдумы.
Ранее стало известно, что Пленум Верховного суда России инициировал внесение в Госдуму законопроекта о создании Черноморского флотского военного суда. В его юрисдикцию войдут вопросы осуществления правосудия в отношении воинских частей и учреждений Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, дислоцированных на территориях Республики Крым, Анапы, Геленджика, Новороссийска, Анапского, Крымского, Темрюкского, Туапсинского районов, Сочи, Сириуса, Запорожской, Херсонской областей, а также Севастополя. В данный момент на эту территорию распространяется юрисдикция Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Суд будет находиться на территории Севастополя.
В постановлении отмечается, что создание Черноморского флотского военного суда позволит снизить нагрузку на судей Южного окружного военного суда на 30%, а также увеличит доступность правосудия для военнослужащих и их семей. Кроме того, планируется, что данная мера повысит качество и оперативность рассмотрения дел и материалов на Черноморском флоте и в группировке войск, в том числе уголовных дел террористической направленности, а также административных и гражданских дел, которые связаны с государственной тайной и относятся к подсудности окружного военного суда.
В результате принятия законопроекта не потребуется привлечение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на содержание судей и работников. Планируется, что формирование флотского военного суда осуществят за счет штатной численности судей и работников аппаратов военных судов. Финансирование на создание суда предлагается осуществить в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на обеспечение деятельности федеральных судов общей юрисдикции.