Расходы Севастополя на борьбу с ВИЧ выросли на 41,5%
В течение года на ВИЧ обследовали 194 233 жителя
В 2025 году Севастополь увеличил расходы на профилактику, диагностику и лечение ВИЧ-инфекции на 41,5% по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в ответе департамента здравоохранения города на запрос «Ъ-Кубань».
Ведомство связывает рост затрат с расширением лабораторной диагностики и закупкой лекарств, прежде всего препаратов от гепатита С. Отдельно федеральное финансирование профилактических мероприятий выросло на 7%, лабораторной диагностики — на 5%. Суммарные федеральные расходы на эти цели и закупку препаратов увеличились на 21,6%.
В течение года на ВИЧ обследовали 194 233 жителя — это 34,8% населения города, следует из ответа. Провериться можно в медицинских учреждениях Севастополя, а на выездных акциях проводят анонимное экспресс-тестирование. В 2024 году в городе зарегистрировали 183 новых случая ВИЧ-инфекции, или 32,78 случая на 100 тыс. жителей. Это на 13,5% меньше, чем в 2023 году, когда показатель составлял 37,93 на 100 тыс., сообщал Роспотребнадзор. Данные за 2025 год о числе новых случаев в ответе департамента не приведены.
Власти также сообщили, что в 2025 году родили 30 ВИЧ-положительных женщин; передачи вируса детям в этой группе не зарегистрировали. Беременных наблюдали совместно специалисты городского СПИД-центра и службы родовспоможения. Пациенты получают антиретровирусные препараты в рамках ежегодных централизованных поставок федерального центра лекарственного обеспечения. За счет регионального бюджета вдвое выросли расходы на лечение гепатита D у пациентов с ВИЧ; часть пациентов также получила курс терапии гепатита С.
Ближайшие планы города включают профилактические программы в учебных заведениях, трудовых коллективах и группах повышенного риска, а также расширение доступа к тестированию и антиретровирусной терапии. В ответе департамента не названы абсолютные суммы расходов и закупок, число пациентов, получающих терапию, и количество новых диагнозов за 2025 год.