В течение года на ВИЧ обследовали 194 233 жителя — это 34,8% населения города, следует из ответа. Провериться можно в медицинских учреждениях Севастополя, а на выездных акциях проводят анонимное экспресс-тестирование. В 2024 году в городе зарегистрировали 183 новых случая ВИЧ-инфекции, или 32,78 случая на 100 тыс. жителей. Это на 13,5% меньше, чем в 2023 году, когда показатель составлял 37,93 на 100 тыс., сообщал Роспотребнадзор. Данные за 2025 год о числе новых случаев в ответе департамента не приведены.