Кубань вошла в топ-10 регионов по удовлетворенности качеством медицины
Краснодарский край занял седьмое место в рейтинге российских регионов по уровню удовлетворенности жителей качеством медицинской помощи. На Кубани положительно оценили работу системы здравоохранения 70,5% опрошенных. Такие данные на конец октября 2026 года приводит Минздрав РФ, сообщает «РИА Новости».
В целом по России средний уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи составил 58,8%. При этом в 13 регионах более двух третей опрошенных заявили, что довольны или полностью довольны медицинским обслуживанием.
Первое место в рейтинге заняла Чечня, где удовлетворенность качеством медицинской помощи составила 85,2%. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 74,9%, на третьем — Челябинская область, где положительно оценили медицинское обслуживание 73,3% жителей.
Более 70% опрошенных также довольны качеством медицинской помощи в Республике Алтай (73%), Москве (71,6%) и Нижегородской области (70,8%).
Показатели удовлетворенности от 70 до 66,6% зафиксированы в Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тульской области, Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Пензенской области.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край занял 11-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.