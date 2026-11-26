Жителей Славянского района предупредили об угрозе сбросов грузов ВСУ с неба
Жителей и гостей Славянского района Краснодарского края предупредили о возможных сбросах грузов со стороны ВСУ с неба. Об этом сообщает ЕДДС муниципального образования.
«Уважаемые жители Славянского района! Вооруженными силами Украины возможны сбросы грузов с аэростатов с использованием парашютов»,— говорится в сообщении.
При наблюдении в небе подозрительных предметов или парашютов граждан просят немедленно звонить по номеру 112.