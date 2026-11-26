Семьи погибших участников СВО на Кубани сохранят места в очереди на жилье
В Краснодарском крае семьи погибших участников специальной военной операции смогут сохранить место в очереди на получение жилья, даже если после гибели военнослужащего утратили право на обеспечение жильем по договору социального найма. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания региона приняли в первом чтении на 91-й сессии.
Поправки представил председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. Документ разработан для приведения краевого законодательства в соответствие с федеральными нормами. Он предусматривает запрет на снятие членов семьи погибшего участника СВО с жилищного учета в случае утраты права на получение жилья по договору социального найма вследствие его гибели или смерти.
Кроме того, родственники смогут восстановиться в очереди на улучшение жилищных условий с сохранением первоначальной даты постановки на учет. Форму соответствующего заявления определит краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
Еще одна поправка позволит членам семьи погибшего военнослужащего вступить в жилищно-строительный кооператив, если сам участник СВО не успел завершить эту процедуру.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что социальные обязательства государства распространяются и на семьи погибших военнослужащих. По его словам, изменения федерального и регионального законодательства должны обеспечивать защиту их интересов и поддержку в решении жилищных вопросов.
«Обязательства государства не прекращаются со смертью человека. Это вполне очевидно и, что немаловажно, справедливо, особенно если мы говорим о помощи семьям погибших защитников Отечества. Не остаться в стороне, подставить им в нужный момент плечо — вот те принципы, которыми мы руководствуемся в совместной с федеральным центром работе по созданию достойных условий жизни нашим героям и их родным»,— заключил спикер ЗСК.