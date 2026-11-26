«Обязательства государства не прекращаются со смертью человека. Это вполне очевидно и, что немаловажно, справедливо, особенно если мы говорим о помощи семьям погибших защитников Отечества. Не остаться в стороне, подставить им в нужный момент плечо — вот те принципы, которыми мы руководствуемся в совместной с федеральным центром работе по созданию достойных условий жизни нашим героям и их родным»,— заключил спикер ЗСК.