Мужчины несколько чаще женщин допускают возможность полностью перейти на получение зарплаты в цифровых рублях. Наибольшую готовность к новому формату продемонстрировали респонденты младше 35 лет: 4% из них согласны получать таким образом весь доход, еще 5% — его часть. Среди краснодарцев в возрасте 35–45 лет суммарная доля согласных составила 6%, старше 45 лет — 2%.