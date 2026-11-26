Зарплату цифровыми рублями готовы получать только 6% краснодарцев
Только 6% экономически активных жителей Краснодара, знакомых с цифровым рублем, готовы получать в нем зарплату. Из них 2% согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, еще 4% — на частичный. Против такого способа расчетов выступили 82% опрошенных, еще 12% затруднились с ответом. Таковы результаты исследования SuperJob.
Мужчины несколько чаще женщин допускают возможность полностью перейти на получение зарплаты в цифровых рублях. Наибольшую готовность к новому формату продемонстрировали респонденты младше 35 лет: 4% из них согласны получать таким образом весь доход, еще 5% — его часть. Среди краснодарцев в возрасте 35–45 лет суммарная доля согласных составила 6%, старше 45 лет — 2%.
Кроме того, полный переход на цифровой рубль чаще допускают горожане с зарплатой менее 100 тыс. руб. в месяц. Опрос проводился среди экономически активных жителей Краснодара, осведомленных о новой форме национальной валюты.