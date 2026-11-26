Всего в регионе засеяли около 366 тыс. га, из них почти 314 тыс. га заняли зерновые, 46,5 тыс. га — масличные культуры. Наибольшие площади озимых зерновых заняли поля в Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском районах. По масличным культурам лидируют Нижнегорский, Советский и Сакский районы. Еще около 5,3 тыс. га отвели под зеленый корм.