НПЗ «Славянск-Эко» загорелся после удара БПЛА
Славянский нефтеперерабатывающий завод получил новые повреждения в результате атаки беспилотников 26 ноября. Из-за повреждения нефтяных резервуаров произошел розлив. Удар пришелся на предприятие, которое находилось на вынужденном простое после предыдущей атаки в сентябре, сообщает пресс-служба НПЗ.
Как заявили в «Славянск-Эко», после сентябрьского происшествия производство было остановлено. Все это время сотрудники завода и подрядные организации занимались восстановлением предприятия.
В результате новой атаки значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти. Также разрушены парки хранения темных нефтепродуктов, повреждены трубопроводы темных нефтепродуктов и бензиновой фракции. Пробоины обнаружили в резервуарах для хранения нефти и связанных с ними трубопроводах.
На поврежденных объектах произошли возгорания. Кроме того, из-за повреждения нефтяных резервуаров произошел розлив.
Сейчас на предприятии ликвидируют последствия происшествия и стабилизируют обстановку. Детальную оценку новых повреждений проведут после завершения первоочередных работ. В компании отметили, что безопасность персонала и надежность оборудования остаются приоритетом.