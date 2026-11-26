Занимающий девять лет пост губернатора Орловской области коммунист Андрей Клычков провел ежегодную пресс-конференцию. За 3 часа и 17 минут он успел ответить почти на 40 вопросов. Среди основных тем: глава региона сообщил о новом переносе завершения медцентра «Титаник» — теперь на 2027 год — и усомнился в необходимости досрочно заканчивать реконструкцию аэропорта «Южный». Господина Клычкова больше всего удивил интерес к развитию туризма в регионе на фоне недавней крупной атаки на завод в Орле с пятью погибшими и оперативной обстановки в целом. Он напомнил о близости границы с Украиной, практически ежедневных атаках беспилотников и был готов показать журналистам бомбоубежище в здании облправительства, но так и не сделал этого.