«Это крест мой»
Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал журналистам о затянувшихся стройках и туризме под атаками дронов
Занимающий девять лет пост губернатора Орловской области коммунист Андрей Клычков провел ежегодную пресс-конференцию. За 3 часа и 17 минут он успел ответить почти на 40 вопросов. Среди основных тем: глава региона сообщил о новом переносе завершения медцентра «Титаник» — теперь на 2027 год — и усомнился в необходимости досрочно заканчивать реконструкцию аэропорта «Южный». Господина Клычкова больше всего удивил интерес к развитию туризма в регионе на фоне недавней крупной атаки на завод в Орле с пятью погибшими и оперативной обстановки в целом. Он напомнил о близости границы с Украиной, практически ежедневных атаках беспилотников и был готов показать журналистам бомбоубежище в здании облправительства, но так и не сделал этого.
Представители двух СМИ, включая «Ъ-Черноземье», попали на пресс-конференцию губернатора Орловской области Андрея Клычкова с серьезным опозданием из-за пробки на трассе между Ливнами и Орлом, вызванной первым обильным снегопадом в этом зимнем сезоне. Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» об уборке снега, глава региона отметил, что накануне удивился качеству содержания федеральных трасс, возвращаясь в Орел из Корсаковского района. Он уточнил, что в день пресс-конференции обратил внимание федерального казенного учреждения «Упрдор Москва — Харьков» на то, что «в Орловской области привыкли к несколько другому качеству содержания» дорог.
«Вот как бы мы к зиме ни готовились, неожиданно выпал снег в конце ноября, и никто его не ждал. Можно этой банальностью отговориться, но все было озвучено и сказано.
У нас произошла смена подрядчика, который занимается содержанием. Если к старому подрядчику вопросов никогда не было никаких и, более того, можно было проводить показательные выступления по качеству работ, то сейчас ситуация изменилась»,— сказал господин Клычков.
Во время пресс-конференции пресс-служба областного правительства объявила конкурс на лучший вопрос губернатору. Один из победивших касался перспектив развития сплавов по рекам Орловской области. Отвечая на него, Андрей Клычков напомнил о «практически прифронтовом статусе региона» и удивился интересу к туризму.
«Чем мне нравится русский человек… У нас 60 км до Украины, каждый день по сто дронов, а люди спрашивают про туризм. Наверное, это в нас никогда не победить. Ведь каждый из нас все прекрасно понимает в деталях. Сначала мы говорим, нужно ли школу заклеивать бронепленкой, потом — пригласим ли мы туристов по рекам сплавляться»,— сказал господин Клычков, отметив «огромный, совсем нереализованный» туристический потенциал Орловщины.
Глава региона добавил, что после ковидных времен туризм в области «вышел из разряда развлечений региональных властей» и начал приносить экономическую выгоду.
При этом развитию отрасли препятствует оперативная обстановка — потенциальные туристы «не очень спокойно относятся» к атакам беспилотников, к которым, по словам губернатора, уже привыкли местные жители. Несмотря на это, орловские власти направили на различные профильные проекты 215 млн руб. с начала года.
Господин Клычков также рассказал, что ему предложили пройти ретрит — отдохнуть в уединении — в Новодеревеньковском районе. Однако губернатор усомнился, что сможет остаться там незамеченным.
«Я не понял, что такое ретрит и зачем мне это надо, но раз он пользуется такой популярностью, может, надо изучить»,— сказал губернатор и добавил, что пока может надеяться на уединенный отдых во время сплава по реке.
Продолжая тему оперативной обстановки, Андрей Клычков рассказал, что только за октябрь бойцы добровольческого отряда «Барс-Орел» сбили 30 беспилотников. На фоне этого к губернатору поступили предложения премировать добровольцев, но пока в бюджете региона нет средств, чтобы «платить за уничтожение каждого дрона». При этом господин Клычков отметил, что большинство мужчин пришли в отряд, «чтобы воевать за Родину, а не ради денег».
Еще один вопрос касался оклейки социальных учреждений бронепленкой. В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в регионе таким образом защитили 10,6% детских садов и 1,6% школ. Губернатор заявил, что обязывать учреждения применять эту меру не планируется. По его мнению, важнее вовремя эвакуировать людей, а не отчитываться об оклейке окон бронепленкой «для галочки». «Вроде как мы с вами уже привыкли: ну, летит и летит. На все воля Божья. Так можно рассуждать в любом месте, если ты не руководитель, если тебе не доверили детей, работников и всего остального. Поэтому сразу говорю: если у нас сейчас будет ракетная опасность, мы с вами уйдем».
«Я вам покажу, где у нас бомбоубежище. Но, надеюсь, этого не произойдет»,— заявил господин Клычков.
К слову, во время трехчасовой пресс-конференции ракетную опасность не объявляли — ее объявили спустя 40 минут после окончания встречи, когда журналисты уже покинули здание правительства.
Отдельный блок вопросов касался двух крупных господрядов Орловской области — на достройку многопрофильного медцентра областной больницы, известного как «Титаник», и на реконструкцию аэропорта «Южный». Отвечая, Андрей Клычков деликатно обошел тему задержания и отправки в СИЗО Александра Ященко — руководителя казенного учреждения региона «Орелгосзаказчик», выступающего заказчиком по обеим стройкам. При этом губернатор упомянул уголовное дело в отношении Геннадия Федорова — собственника уже бывшего генподрядчика «Титаника».
«Это крест мой просто. Сначала он [Геннадий Федоров] за границу сбежал. Потом его поймали, в СИЗО посадили. Затем он отказался давать доверенность на выполнение работ. В итоге год за него работали»,— сказал губернатор.
Господин Клычков отметил, что ему непросто далось расторжение контракта с подконтрольным господину Федорову ООО «Стрела», о котором «Ъ-Черноземье» сообщал в начале недели. Губернатор надеялся, что подрядчику удастся завершить строительство до конца 2026 года, как было анонсировано президенту Владимиру Путину. Однако теперь срок завершения стройки сдвинулся на 2027 год. Контракт с новым подрядчиком планируют заключить в январе.
По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении Геннадия Федорова расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Сама «Стрела» с августа находится под наблюдением — в рамках ее банкротного дела временный управляющий компании Евгений Сильченко ходатайствовал об отстранении господина Федорова от руководства компанией. Арбитражный суд Московской области назначил заседание по заявлению на 8 декабря.
В следующем году также продолжится реконструкция аэропорта «Южный», о приостановке которой стало известно в конце октября. Подрядчик — чеченское ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева — выполнил весь предусмотренный на 2026 год объем работ. Как уточнил господин Клычков, годовой лимит средств был исчерпан еще в феврале, после чего компания вложила в реконструкцию 160 млн руб. собственных средств. Из них ей уже вернули 80 млн руб., оставшаяся сумма поступит в следующем году. Тогда же планируется возобновить стройку. При этом, заявил губернатор в ответ на вопрос «Ъ-Черноземье», общая стоимость реконструкции в 2,2 млрд руб. не изменилась.
Глава региона добавил, что начал сомневаться в необходимости досрочного завершения «Южного». Если ранее он сообщал президенту о планах закончить работы в 2027 году, то во время пресс-конференции напомнил, что в контракте речь идет о 30 июня 2028-го.
Губернатор признался, что раньше радовался перспективе ускоренного завершения строительства аэропорта, но затем изменил мнение.
«Но после определенных событий и информации могу вам сказать: к чему это приведет, если мы раньше [срока по контракту] построим аэропорт? Может быть, и нет смысла нам сейчас гнать, потому что получить проблему в черте города мне не очень бы хотелось»,— заключил господин Клычков.
Второй вопрос-победитель конкурса от пресс-службы региональных властей касался поздравления матери Андрея Клычкова с ее «профессиональным праздником» в последнее воскресенье ноября. Глава региона сказал, что в его семье нет особых ритуалов в День матери, поэтому он обрадует родительницу звонком. В ответ присутствующие в зале журналистки посоветовали ему заказать для нее большой букет цветов. Губернатор с улыбкой принял их предложение.