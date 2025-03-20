Равнение на центр

«Мы не первая, не вторая, не третья — мы единственная литературная столица России, и пусть кто-то попробует с нами в этом сравниться»,— уверенно заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 19 марта. Отвечая на вопросы, связанные с экономикой и финансами региона, губернатор практически каждый раз отмечал, что область рассчитывает на помощь федерального правительства. В чем правительство страны пошло навстречу небогатому региону, а в чем пока отказало, узнал корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.

Объемы федерального финансирования кажутся Андрею Клычкову недостаточными

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Пресс-конференция губернатора Андрея Клычкова проходила в здании областного правительства с участием нескольких десятков журналистов. Одним из первых вопросов, на которые глава области ответил, был о долгах региона. По его словам, 8 млрд руб. госдолга может быть списано и направлено на сферу ЖКХ: ремонт лифтового оборудования, расселение ветхого жилья и другие цели. Соответствующая заявка в федеральный центр направлена две недели назад, сейчас она проходит согласование, пояснил губернатор.

По данным облправительства на 1 февраля 2025 года, объем госдолга составил 23,2 млрд руб. Правительство РФ разработало механизм, который позволяет регионам списать две трети бюджетной задолженности. Половину освободившихся средств субъекты обязаны направить на соответствующие инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, остальное — на поддержку инвестиций, переселение граждан из аварийного жилья и ряд других сфер.

Но проблему ветхого общественного транспорта списанием долгов не решишь. Отвечая на вопрос о будущем трамвая, Андрей Клычков признал, что изношенная контактная сеть не выдерживает нагрузок. «Требуется 5 млрд руб., но поддержку федерального центра мы не получили»,— отметил глава региона. Впрочем, регион приобрел 48 единиц общественного транспорта для орловского МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» за 848 млн руб., 15 троллейбусов вышли на маршруты.

Губернатор рассказал и о том, что область ведет переговоры с федеральным центром о выделении 15 млрд руб. на западный обход Орла. Столько необходимо, чтобы завершить этот важный инфраструктурный проект не в 2027-м, как планировалось ранее, а в 2026 году. Западный обход Орла пытаются построить уже не первый год. Изначально работы планировала провести Русская холдинговая компания (РХК). Компания рассчитывала создать 15 км платной дороги за 3,2 млрд руб. Однако в 2021 году Андрей Клычков заявил, что РХК не выполнила свои обязательства, и власти расторгли соглашение с подрядчиком. В конце прошлого года торги на право обновить один из участков обхода Орла выиграло московское АО «Дорожно-строительная компания “Автобан”». Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную цену подряда в 15,5 млрд руб.

На пресс-конференции речь зашла о ситуации с орловским аэропортом, который не действует с 2000-х годов. По словам Андрея Клычкова, НАО «Ирмаст-холдинг» активно вело работу по реконструкции объекта, но «в конце прошлого года возникли сложности». Региональное правительство обратилось в правоохранительные органы. В начале марта УМВД по Орловской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта, а также два уголовных дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам «Ирмаст-холдинг»: задолженность перед 44 работниками составляет 11,3 млн руб. Как рассказал губернатор, компания предоставила график выплат зарплат. «Мы поставили срок по выплате зарплаты до 1 апреля. Уже истребовали банковскую гарантию, штрафные санкции применяем. Мне в 2025 году нужно закончить первый этап (реконструкции.— „Ъ“), чтобы правительство выделило финансирование на 2026-2027 годы, на второй этап»,— объяснил Андрей Клычков. Изначально московская компания должна была завершить реконструкцию аэропорта к декабрю 2023 года, затем сроки несколько раз переносились. По данным на февраль, работы были выполнены на 70%.

Представительница одной из районных администраций рассказала, что ее земляки завидуют тулякам: в соседней области возводят модульные дома культуры. Андрей Клычков признался, что тоже завидует, ведь там строятся еще и модульные школы, а также модульные детские сады. «Но такое строительство не финансирует федеральный центр»,— пояснил он.

С туризмом в самом литературном регионе дела обстоят лучше. По данным Андрея Клычкова, усадьбу «Спасское-Лутовиново» посетили в прошлом году 120 тыс. человек, национальный парк «Орловское полесье», который «по количеству зубров обгоняет Белоруссию»,— 50 тыс. Регион поставил задачу добиться для «Орловского полесья» статуса особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, но для этого нужно соответствующее решение центра.

Тем более что опыт обычной ОЭЗ «Орел» можно признать успешным. В 2024 году она принесла региону 10 млрд руб. инвестиций, рассказал губернатор. 18 марта поздно вечером Андрей Клычков, по его собственным словам, подписал соглашение с крупным поставщиком средств защиты растений и семян АО «Щелково агрохим». Компания планирует построить в Орловской области предприятие по производству 30 тыс. т амилозного крахмала в год. Инвестиции в проект составят 8 млрд руб. «До конца года должны быть получены техусловия на площадке индустриального парка “Новосильское шоссе”, которую тоже включат в особую экономическую зону»,— отметил господин Клычков. Реализация проекта даст 200 рабочих мест.

В конце пресс-конференции свой вопрос задала сотрудница редакции местного молодежного СМИ — она спросила Андрея Клычкова, возможно ли заменить шестидневку в школе пятидневкой. В ответ глава региона рассказал, как из-за шестидневки плакал его старший сын. Теперь в Орловской области даже дети знают, что далеко не все зависит от губернатора.