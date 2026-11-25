«Я сам до определенного момента был очень рад тому, чтобы мы ускоренными темпами завершали строительство аэропорта. Но после определенных событий и информации могу вам сказать: к чему это приведет, если мы раньше [срока по контракту] построим аэропорт? Может быть, и нет смысла нам сейчас гнать, потому что получить проблему в черте города мне не очень бы хотелось. Поэтому в плановом режиме спокойно нужно выполнять работы»,— отметил господин Клычков, уточнив, что ситуация уже обсуждалась с Минтрансом РФ.