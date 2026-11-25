Орловский губернатор передумал спешить с реконструкцией аэропорта из-за атак ВСУ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции выразил сомнения в том, что с учетом оперативной обстановки стоит спешить с реконструкцией аэропорта «Южный» в облцентре. Ранее глава региона на встрече с президентом Владимиром Путиным заявлял о планах завершить работы в 2027 году. По контракту обязательства можно исполнить до 30 июня.
«Я сам до определенного момента был очень рад тому, чтобы мы ускоренными темпами завершали строительство аэропорта. Но после определенных событий и информации могу вам сказать: к чему это приведет, если мы раньше [срока по контракту] построим аэропорт? Может быть, и нет смысла нам сейчас гнать, потому что получить проблему в черте города мне не очень бы хотелось. Поэтому в плановом режиме спокойно нужно выполнять работы»,— отметил господин Клычков, уточнив, что ситуация уже обсуждалась с Минтрансом РФ.
В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что чеченское ООО «Альянс-2005» приостановило реконструкцию аэропорта в связи с исчерпанием лимитов средств на 2026 год. В ходе пресс-конференции глава региона уточнил, что подрядчик выполнил весь объем работ на год еще в феврале. После этого компания выделила 160 млн руб. из собственных средств. Из них 80 млн руб. подрядчику уже вернули, перебросив их с других аэропортов, оставшиеся средства Минтранс планирует перечислить в 2027 году — тогда работы и будут продолжены.
ООО «Альянс-2005» выиграло контракт на завершение реконструкции «Южного» за 2,2 млрд руб. летом 2025 года. Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» в ходе пресс-конференции, губернатор сказал, что стоимость подряда не изменилась.