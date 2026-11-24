В Орле расторгли контракт на достройку «Титаника» с подмосковной «Стрелой»
Орловский «Титаник» получил свое прозвище из-за того, что строится с 2006 года. На последней встрече с президентом Владимиром Путиным Андрей Клычков заявил, что работы должны завершиться до конца 2026-го. По условиям контракта со «Стрелой», медцентр требовалось достроить до конца 2024 года. Из-за того что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств. Общая готовность объекта на конец октября составляла 87,28%.
По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении директора и владельца «Стрелы» Геннадия Федорова расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По сообщениям местных СМИ, фигурант был задержан. Согласно картотеке арбитражных дел, в рамках банкротного дела «Стрелы» временный управляющий компании Евгений Сильченко ходатайствовал об отстранении господина Федорова от должности. Арбитражный суд Московской области принял заявление к рассмотрению и назначил заседание по нему на 8 декабря.
Руководитель «Орелгосзаказчика» Александр Ященко мог быть задержан в начале ноября по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Тогда же его отправили в СИЗО в качестве меры пресечения — фигурант безуспешно обжаловал это решение. Аналогичной позиции Орловский облсуд придерживается относительно заключения под стражу бывшего заместителя господина Ященко — Дмитрия Штыкова. Подробности уголовного дела не раскрываются.