В документе отмечается, что все больше государств проявляют интерес к сырьевым, транспортным и другим проектам в Арктической зоне. Экономическое и военно-политическое значение региона растет из-за формирования новой «архитектуры, правил и принципов многополярного мироустройства». Всего в стратегии выделено семь приоритетов: обеспечение национальной безопасности и суверенитета, повышение качества жизни людей, развитие минерально-сырьевых центров, технологический и промышленный рост, развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) как стратегически важного национального и международного маршрута.