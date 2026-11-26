Путин утвердил новую стратегию развития Арктики
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в этом регионе. Стратегия рассчитана на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
В документе отмечается, что все больше государств проявляют интерес к сырьевым, транспортным и другим проектам в Арктической зоне. Экономическое и военно-политическое значение региона растет из-за формирования новой «архитектуры, правил и принципов многополярного мироустройства». Всего в стратегии выделено семь приоритетов: обеспечение национальной безопасности и суверенитета, повышение качества жизни людей, развитие минерально-сырьевых центров, технологический и промышленный рост, развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) как стратегически важного национального и международного маршрута.
В следующие шесть месяцев правительству поручено разработать комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора. Его необходимо представить на рассмотрение Совету при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме того, правительству поручено обеспечить реализацию Стратегии и ежегодно, до 15 июня года, следующего за отчетным, представлять Владимиру Путину доклад о результатах работы.
Реализация стратегии разделена на этапы. Первый этап — в 2026-2030 годах, второй — в 2031-2035 годах. Остальные этапы будут включать в себя по шесть лет ее последующей реализации.
В июне президент Владимир Путин поручил ускорить разработку стратегии развития Арктической зоны. Он отмечал, что Россия готова к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными сторонами. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказывал «Ъ», что стратегия предусматривает реализацию 271 инвестпроекта общей стоимостью 32 трлн руб., из которых 30 трлн руб. — это средства частных инвесторов.