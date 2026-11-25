Орловский губернатор: «У нас 60 км до границы, а люди думают про развитие туризма»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 25 ноября в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что его удивляют вопросы о развитии туризма в ситуации, когда на регион «каждый день летят дроны».
«Мне нравится русский человек: у нас 60 км до Украины, каждый день летят дроны, а люди думают про туризм»,— сказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов о перспективах развития сферы в Орловской области.
Господин Клычков добавил, что потенциальных туристов пугают атаки беспилотников. Несмотря на это, с начала года на различные профильные проекты в регионе было выделено уже 215 млн руб.
Глава региона также рассказал, что ему предложили отправиться на уединенный отдых с духовными практиками. «Я не понял, что такое ретрит и зачем мне это надо. Мне сказали: вас тут никто не знает, сможете отдохнуть»,— сообщил Андрей Клычков и выразил сомнения в том, что сможет остаться незамеченным. Он также добавил, что одним из возможных вариантов отдыха без лишнего внимания мог бы стать сплав по реке.
Последняя крупная атака ВСУ на регион произошла 23 октября, когда предприятие в Советском районе Орла попало под ракетный удар. В результате погибли пять человек, пострадали еще два десятка мирных жителей. Губернатор Андрей Клычков подчеркивал, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». В соответствии с постановлением правительства региона семьям погибших выплачивают по 1,6 млн руб. Сумма будет разделена в равных долях между супругом, детьми, родителями и иждивенцами. В ходе пресс-конференции губернатор добавил, что сотрудникам завода, которые хотят сменить место работы, помогают в этом.