Глава региона также рассказал, что ему предложили отправиться на уединенный отдых с духовными практиками. «Я не понял, что такое ретрит и зачем мне это надо. Мне сказали: вас тут никто не знает, сможете отдохнуть»,— сообщил Андрей Клычков и выразил сомнения в том, что сможет остаться незамеченным. Он также добавил, что одним из возможных вариантов отдыха без лишнего внимания мог бы стать сплав по реке.