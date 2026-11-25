На сегодняшней пресс-конференции у Андрея Клычкова также спросили, как молодым родителям передвигаться с коляской по не везде благоустроенным пешеходным зонам Орла. Он в ответ рассказал, как гулял так с младшим сыном, передвигаясь на гироскутере, позаимствованном у старшего сына. По словам губернатора, с помощью этого средства индивидуальной мобильности удобно толкать коляску.