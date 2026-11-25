Орловский губернатор рассказал, как проведет День матери
В семье губернатора Орловской области Андрея Клычкова нет особых ритуалов на День матери. В последнее воскресенье ноября он просто позвонит своей маме и поздравит ее с праздником. Об этом глава региона сообщил во время пресс-конференции.
«Я с 2000 года не живу дома, даже в том городе [Андрей Клычков родился в Калининграде — прим. «Ъ-Черноземье»]. Позвоню, поздравлю. Особых ритуалов нет»,— сказал губернатор.
Журналисты в ответ посоветовали ему заказать цветы для родительницы.
Господин Клычков также рассказал, что супруга спросила у него, как он будет поздравлять ее с Днем матери. Губернатор пошутил, что это должны делать их дети. У него двое сыновей и дочь.
На сегодняшней пресс-конференции у Андрея Клычкова также спросили, как молодым родителям передвигаться с коляской по не везде благоустроенным пешеходным зонам Орла. Он в ответ рассказал, как гулял так с младшим сыном, передвигаясь на гироскутере, позаимствованном у старшего сына. По словам губернатора, с помощью этого средства индивидуальной мобильности удобно толкать коляску.
Ранее господин Клычков также рассказал журналистам, что ему сложно представить свой отдых без внимания других людей. Возможным вариантом уединения губернатор назвал сплав по реке.