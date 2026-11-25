Глава региона также ответил на вопрос о «медиакампании» уфимского субподрядчика «Титаника» ООО «СТЗ» Марата Гадельшина и Танзили Восковской, который заявил о неоплате как минимум 160 млн руб. выполненных на объекте работ. Господин Клычков обещал проверить эту информацию, но добавил, что не может реагировать на все «медиакампании»: «Если бы я реагировал на каждый чих, занимался бы только этим».