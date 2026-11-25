Губернатор Клычков надеется на завершение стройки орловского «Титаника» в 2027-м
После расторжения контракта на достройку многопрофильного медцентра Орловской областной больницы (так называемого «Титаника») ожидаемый срок завершения работ сместился с 2026 года на 2027-й. Надежду на запуск объекта в следующем году выразил губернатор Андрей Клычков во время пресс-конференции 25 ноября. Ранее глава региона анонсировал завершение начавшейся 20 лет назад стройки в 2026-м президенту Владимиру Путину.
Господин Клычков рассказал, что новые торги после корректировки документации и приемки выполненных работ планируется объявить до 15 декабря, а заключить новый контракт — в начале 2027 года. Он добавил, что готовность объекта сейчас составляет около 90%. Она равнялась 20% в конце 2022 года, когда был заключен контракт с подмосковным ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Расторжение соглашения «далось губернатору непросто», поскольку он надеялся, что подрядчик все же завершит работы вовремя.
«Подрядчик [Геннадий Федоров] сначала за границу убежал, потом его поймали, затем не мог доверенность дать. В итоге год за него работали»,— заявил Андрей Клычков и добавил, что поручил авансировать господряды в пределах банковской гарантии подрядчиков.
Глава региона также ответил на вопрос о «медиакампании» уфимского субподрядчика «Титаника» ООО «СТЗ» Марата Гадельшина и Танзили Восковской, который заявил о неоплате как минимум 160 млн руб. выполненных на объекте работ. Господин Клычков обещал проверить эту информацию, но добавил, что не может реагировать на все «медиакампании»: «Если бы я реагировал на каждый чих, занимался бы только этим».
В конце 2022 года работы по достройке «Титаника» оценивались почти в 3 млрд руб. Впоследствии подряд подорожал до 4 млрд руб. При этом, как рассказывали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, всего с 2022 года на строительство медцентра направили 7,3 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. с начала 2026 года.
По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении директора и владельца «Стрелы» Геннадия Федорова расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По сообщениям местных СМИ, фигурант был задержан. Согласно картотеке арбитражных дел, в рамках банкротного дела «Стрелы» временный управляющий компании Евгений Сильченко ходатайствовал об отстранении господина Федорова от должности. Арбитражный суд Московской области принял заявление к рассмотрению и назначил заседание по нему на 8 декабря.