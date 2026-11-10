В Орловской области 11% от общего числа детсадов оклеили бронепленкой
На фоне участившихся атак ВСУ в Орле начали оклеивать бронепленкой окна образовательных учреждений. По данным на 1 ноября, допзащитой обеспечили 15 детских садов (10,6% от общего количества в 138) и пять школ (1,6% от 319-ти). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областном департаменте образования.
В частности, бронепленка появилась на окнах детских садов в Орле, Ливнах и Болховском районе. Школы с дополнительной защитой находятся в областном центре, Знаменском, Малоархангельском и Новодеревеньковском районах.
Всего в Орловской области работают 137 муниципальных дошкольных образовательных организаций и одна негосударственная. Среди общеобразовательных учреждений 296 имеют муниципальный статус, 15 подведомственны департаменту образования региона, три действуют при федеральных вузах, еще восемь являются негосударственными и 57 оказывают услуги допобразования.
В ведомстве отметили, что оклейка окон защитной пленкой не является обязательным требованием антитеррористической защищенности объектов учреждений образования, установленным правительством РФ. Региональных нормативных правовых актов, которые обязывали бы использовать ее, также не выпущено. Кроме того, нет и единого плана по централизованному оснащению такими средствами защиты детсадов в 2026 году.
«Вопрос применения защитной пленки на окнах остается на усмотрение руководства образовательного учреждения с учетом мнения коллегиальных органов управления образовательным учреждением»,— заключили в департаменте.
Последняя крупная атака ВСУ на регион произошла 23 октября. Тогда предприятие в Советском районе облцентра попало под ракетный удар. В результате погибли пять человек. Пострадали около 20 человек. Губернатор Андрей Клычков подчеркивал, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Возле атакованного завода образовался стихийный мемориал. Следственный комитет РФ заявлял, что будет расследовать уголовное дело. В соответствии с постановлением правительства региона, семьям погибших выплачивают по 1,6 млн руб. Сумма будет разделена в равных долях между супругом, детьми, родителями и иждивенцами.