В Орловской области 11% от общего числа детсадов оклеили бронепленкой

В ведомстве отметили, что оклейка окон защитной пленкой не является обязательным требованием антитеррористической защищенности объектов учреждений образования, установленным правительством РФ. Региональных нормативных правовых актов, которые обязывали бы использовать ее, также не выпущено. Кроме того, нет и единого плана по централизованному оснащению такими средствами защиты детсадов в 2026 году.