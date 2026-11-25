Главные новости за 25 ноября. Ростов-на-Дону и область
Объем валового регионального продукта (ВРП) Ростовской области по итогам 2026 года, как ожидается, превысит 2,5 трлн руб., а его динамика опережает прогнозные показатели и 2025 год.
Имущество бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и других лиц общей стоимостью более 1,5 млрд руб. обращено в доход государства. Такое решение 25 ноября принял Советский районный суд Ростова-на-Дону по иску заместителя Генерального прокурора РФ.
В Ростовской области правообладатели земельных участков смогут заключать договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) без проведения торгов. При этом, если проект не предусматривает строительство социальной инфраструктуры, застройщикам придется компенсировать ее дополнительную нагрузку.
Алгоритм помощи жителям Ростовской области, чьи дома пострадали от ударов беспилотников, отработан региональными властями до автоматизма. С начала года на эти цели правительство области выделило порядка 200 млн руб.
Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Ростовской области за последний год выросла на 1,3%, тогда как зарплаты за тот же период увеличились на 12%. Регион оказался в числе субъектов с наибольшим разрывом между динамикой доходов и цен на новостройки.
Жителей села Кулешовка Азовского района, где отсутствуют полноценные сети водоснабжения, обеспечат водой в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На объект в Кулешовке предусмотрено 2 млрд руб.
В Ростовской области малые и средние предприятия, включенные в реестр субъектов креативных индустрий, смогут арендовать нежилые помещения, принадлежащие региону, за 75% их рыночной арендной стоимости.