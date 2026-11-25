Юрий Слюсарь: ВРП Ростовской области превысит 2,5 трлн рублей
Объем валового регионального продукта (ВРП) Ростовской области по итогам 2026 года, как ожидается, превысит 2,5 трлн руб., а его динамика опережает прогнозные показатели и 2025 год. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в ходе прямой линии «Разговор напрямую». По предварительным данным, экономика остается «в зеленой зоне», хотя год дался непросто.
Удары по гражданской инфраструктуре, по словам главы региона, привели к приостановке экспорта зерна — ситуация особенно чувствительно отразилась на сельском хозяйстве. Дополнительными вызовами стали летние ураганы и проблемы в социальной сфере: работа общественного транспорта, вывоз мусора, состояние коммунальной инфраструктуры. «Все это потребовало определенной мобилизации и реакции, но тем не менее в целом мы остаемся в зеленой зоне», — отметил губернатор.
Сложности не помешали сохранить социальную направленность областного бюджета на 2027 год: около двух третей расходов, или почти 250 млрд руб., предусмотрено на образование, здравоохранение, культуру, спорт, поддержку участников спецоперации и членов их семей. В бюджете также сохранено финансирование ремонта дорог, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления общественного транспорта.