Удары по гражданской инфраструктуре, по словам главы региона, привели к приостановке экспорта зерна — ситуация особенно чувствительно отразилась на сельском хозяйстве. Дополнительными вызовами стали летние ураганы и проблемы в социальной сфере: работа общественного транспорта, вывоз мусора, состояние коммунальной инфраструктуры. «Все это потребовало определенной мобилизации и реакции, но тем не менее в целом мы остаемся в зеленой зоне», — отметил губернатор.