На помощь пострадавшим от атак БПЛА донские власти направили около 200 млн рублей
Алгоритм помощи жителям Ростовской области, чьи дома пострадали от ударов беспилотников, отработан региональными властями до автоматизма. С начала года на эти цели правительство области выделило порядка 200 млн руб. Об этом 25 ноября в ходе прямой линии «Разговор напрямую» рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
Попадания в жилые дома и многоэтажки, признал глава региона, к сожалению, не единичны. Схема работает так: после того как пожар потушен и последствия ЧС ликвидированы, на место оперативно выезжают специалисты Донского государственного технического университета — у вуза сильная лаборатория, и эксперты в считанные часы после открытия допуска проводят обследование здания.
По итогам осмотра принимается решение. Если дом подлежит восстановлению, власти ремонтируют его. Если нет — жителям выплачивают компенсацию или предоставляют жилье. Так произошло на улице Еременко, где придется снести половину секции: новой квартиры пострадавших стараются подобрать в том же районе, чтобы люди не меняли привычные школы, работу и маршруты.
«Схема отработана. С начала года порядка 200 млн руб. на это правительство Ростовской области выделило. Ну и всегда держим определенный запас, всегда мобилизуем к тому, чтобы в случае возникновения таких ситуаций быть готовыми», — отметил Юрий Слюсарь.