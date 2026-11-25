По итогам осмотра принимается решение. Если дом подлежит восстановлению, власти ремонтируют его. Если нет — жителям выплачивают компенсацию или предоставляют жилье. Так произошло на улице Еременко, где придется снести половину секции: новой квартиры пострадавших стараются подобрать в том же районе, чтобы люди не меняли привычные школы, работу и маршруты.