Школу в Батайске за 3 млрд рублей достроят к 2027 году
Батайск — один из самых напряженных муниципалитетов Ростовской области по дефициту школьных мест. Ввод строящейся школы на улице Ставропольской запланирован на 2027 год. Стоимость объекта превышает 3 млрд руб. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в ходе прямой линии с губернатором Ростовской области.
Финансирование вместе с региональным минобром запланировано на 2026–2027 годы. Разгрузить действующие школы должен модуль начальной школы, открытый в 2025 году на территории четвертой школы.
Вместе с тем, жители ростовского микрорайона «Вертолетное поле» ждут своей школы еще дольше — многие дети успевают окончить учебу в других заведениях.
«Даже при старте стройки в 2026 году завершение наступит не ранее 2030 года, то есть через пять лет, — терпеть перегруженность такой срок сложно. Поэтому найдено обходное решение: застройщик за собственный счет на принадлежащем ему участке в 2026 году построит модульную школу, рассчитанную на две смены. Полностью дефицит мест это не закроет, но остроту проблемы снимет»,— подчеркнул губернатор.