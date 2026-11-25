«Даже при старте стройки в 2026 году завершение наступит не ранее 2030 года, то есть через пять лет, — терпеть перегруженность такой срок сложно. Поэтому найдено обходное решение: застройщик за собственный счет на принадлежащем ему участке в 2026 году построит модульную школу, рассчитанную на две смены. Полностью дефицит мест это не закроет, но остроту проблемы снимет»,— подчеркнул губернатор.