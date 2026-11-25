Имущество бывшего главы Ростова на 1,5 млрд рублей обращено в доход государства
Решение принял Советский районный суд
Имущество бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и других лиц общей стоимостью более 1,5 млрд руб. обращено в доход государства. Такое решение 25 ноября принял Советский районный суд Ростова-на-Дону по иску заместителя генерального прокурора РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Иск был подан в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Генпрокуратура требовала обратить в казну активы Алексея Логвиненко, его родственников и других лиц, полагая, что они приобретены на доходы, происхождение которых не подтверждается официальными заработками бывшего чиновника. По данным надзорного ведомства, стоимость активов превышала 1,6 млрд руб., тогда как официальный доход Алексея Логвиненко и его супруги за 2007–2025 годы составил 105 млн руб. Ключевым активом в иске назывались 12,5 тыс. паев фонда «А1 Капитал», оцененных примерно в 1,1 млрд руб.
Отдельно в отношении Алексея Логвиненко расследуется уголовное дело. Его задержали в октябре 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий при привлечении коммерческого кредита в 2020 году. По версии следствия, действия бывшего главы администрации нанесли городскому бюджету ущерб более чем на 47 млн руб. Позднее к этому делу присоединили производство о взяточничестве. Логвиненко находится под стражей.