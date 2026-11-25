Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Генпрокуратура требовала обратить в казну активы Алексея Логвиненко, его родственников и других лиц, полагая, что они приобретены на доходы, происхождение которых не подтверждается официальными заработками бывшего чиновника. По данным надзорного ведомства, стоимость активов превышала 1,6 млрд руб., тогда как официальный доход Алексея Логвиненко и его супруги за 2007–2025 годы составил 105 млн руб. Ключевым активом в иске назывались 12,5 тыс. паев фонда «А1 Капитал», оцененных примерно в 1,1 млрд руб.