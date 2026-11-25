Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Ростовской области за последний год выросла на 1,3%, тогда как зарплаты за тот же период увеличились на 12%. Регион оказался в числе субъектов с наибольшим разрывом между динамикой доходов и цен на новостройки, сообщил ТАСС со ссылкой на аналитиков «Движение.ру».