Зарплаты в Ростовской области выросли в десять раз быстрее цен на новостройки
Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Ростовской области за последний год выросла на 1,3%, тогда как зарплаты за тот же период увеличились на 12%. Регион оказался в числе субъектов с наибольшим разрывом между динамикой доходов и цен на новостройки, сообщил ТАСС со ссылкой на аналитиков «Движение.ру».
Схожая картина складывается и в соседнем Краснодарском крае: среднемесячные доходы там прибавили 18% за год, а цены на новостройки, напротив, снизились на 12,6%.
В целом по стране рост зарплат обогнал цены на «квадрат» в 23 из 30 регионов с развитым первичным рынком. Средний рост доходов составил 10,8%, а средняя стоимость квадратного метра в новостройках прибавила лишь 1,7%. Эксперты связывают расхождение с опережающим повышением зарплат на фоне стагнации цен.
При этом соотношение темпов роста зарплат и цен на жилье само по себе не делает недвижимость доступнее: ключевым условием остаются условия ипотечных программ.